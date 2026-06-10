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Почему украинцы стали покупать больше отечественной продукции — результаты исследования

Личные финансы
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Большинство украинцев чаще выбирают отечественные товары
Большинство украинцев чаще выбирают отечественные товары
Более 60% украинцев в последнее время увеличили потребление товаров отечественного производства. В то же время, мотивы такого выбора отличаются — от сознательной поддержки экономики до стремления сэкономить или улучшения качества продукции.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело».

Большинство украинцев чаще выбирают отечественные товары

По результатам исследования, 23% опрошенных сознательно увеличили часть украинских товаров в своих покупках, чтобы поддержать национальную экономику. Еще 21% респондентов стали чаще покупать украинскую продукцию из-за удорожания импортных товаров, а 18,5% объяснили свой выбор улучшением качества отечественной продукции.
В то же время 19% опрошенных не изменили свои потребительские привычки или не обращают внимания на страну происхождения товаров.
Только 4% респондентов сообщили, что сократили покупку украинских товаров из-за неудовлетворения их качеством, ассортиментом или ценами. Еще 1% принципиально предпочитают иностранные аналоги.
Кроме того, 13,5% опрошенных отметили, что не задумывались над этим вопросом или не смогли дать однозначного ответа.
Изменение закупочных привычек в отношении товаров украинского производства
Изменение закупочных привычек в отношении товаров украинского производства, Инфографика: Слово и дело

Выбор в зависимости от пола, возраста и региона проживания

В разрезе социально-демографических групп исследование выявило ряд отклонений от общих тенденций, проявляющихся в отличиях потребительского поведения в зависимости от пола, возраста и региона проживания.
Так, мужчины и женщины в целом демонстрируют схожие мотивы поддержки украинского производителя или экономии, однако женщины чаще руководствуются фактором качества: 20% из них увеличили покупку украинских товаров из-за улучшения характеристик продукции, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 16%.
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Возрастные отличия проявляются еще более отчетливо. Самая молодая группа респондентов в возрасте 18−29 лет реже выбирает украинские товары из-за подорожания импортных аналогов — 12% по сравнению с 21% в целом, однако чаще не меняет своих потребительских привычек (26% по сравнению с 19%). Среди людей в возрасте 55 лет и старше наибольшая доля тех, кто выбирает украинское из соображений экономии (26%), и в то же время наименьшая доля тех, кто не задумывался над страной происхождения товаров (9%).
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Региональное измерение также демонстрирует заметные отличия. Самый высокий уровень сознательной поддержки украинского производителя зафиксирован на Западе страны — 27% против 23% в целом, тогда как на Востоке этот показатель самый низкий и составляет 15%. В западных областях также реже выбирают украинское из соображений экономии (14% против 21%), тогда как на Севере этот фактор, напротив, наиболее распространен и охватывает 25% респондентов.
Отдельно выделяется Киев, где зафиксирован самый высокий уровень критического отношения: 9% опрошенных заявили о сокращении покупки украинских товаров из-за цены или ассортимента (против 4% в целом), тогда как на Востоке наибольшая доля тех, кто вообще не задумывался над этим вопросом — 21% против 13,5% в целом.
Как изменились потребительские привычки украинцев в покупке товаров украинского производства
Как изменились потребительские привычки украинцев в покупке товаров украинского производства, Инфографика: Слово и дело
По материалам:
Слово і Діло
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