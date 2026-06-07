ТОП-10 категорий товаров, которые украинцы чаще всего покупают онлайн

Самыми популярными категориями онлайн-покупок остаются электроника, товары для дома и одежда. В то же время, украинцы все чаще используют смартфоны для заказа доставки еды, товаров для здоровья и ежедневных покупок.
Об этом свидетельствует исследование WayForPay.
Какие товары покупали онлайн чаще всего
В 2025 году наибольшую долю онлайн-оплат обеспечила категория электроники и гаджетов — около 23% всех транзакций. Кроме того, именно в этом сегменте зафиксирован один из самых высоких средних чеков — от 3,8 до 6,5 тыс. грн. Количество транзакций за год оценивается около 4−6 млн.
На втором месте оказались товары для дома и ремонта, на которые пришлось более 20% оплат. Средний чек в данной категории составил от 2,2 до 4,8 тыс. грн.
Третью позицию занял fashion-сегмент — одежда, обувь и аксессуары. На него пришлось около 9,9% оплат, при этом именно fashion входит в лидеры по доле мобильных покупок — около 72%.
В самые популярные категории также вошли:
косметика и beauty — ~7−8%;
доставка еды и продукты — ~6−7%;
освещение и декор — ~5,5%;
аптеки и health products — ~4−5%;
спорттовары — ~3,7%;
детские товары — ~3−4%;
автотовары — ~2−3%;
книги и хобби — ~2%.
Смартфон становится главным инструментом для покупок
Одной из основных тенденций года стал рост мобильных оплат. Чаще всего со смартфонов украинцы оплачивают доставку еды, косметику, аптечные товары и одежду.
При покупке электроники, товаров для ремонта или автотоваров покупатели чаще пользуются компьютерами, поскольку такие покупки обычно имеют более высокую стоимость и требуют больше времени на выбор.
Онлайн-торговля продолжает расти
Как свидетельствуют данные Prom и EVO, в 2025 году украинцы потратили на онлайн-покупки 256 млрд грн, что на 7% больше, чем годом ранее.
Больше всего заказов в 2025 году было в следующих категориях:
товары для ремонта автомобилей;
товары для дома и сада;
техника и электроника;
косметика;
парфюмерия;
одежда, обувь и аксессуары.
Средний чек интернет-заказа составил 1320 грн, а один покупатель в среднем осуществлял 17,5 интернет-заказов в год. В целом в Украине насчитывалось 11,2 млн интернет-покупателей, что на 3% больше, чем годом ранее.
Самый быстрый рост продемонстрировали категории зоотоваров, продуктов питания, инструментов и товаров для ремонта и строительства.
В то же время рынок одежды и обуви показал более сдержанные результаты из-за того, что украинцы чаще покупают одежду по необходимости, а не импульсивно.
В мире e-commerce переходит к модели «частых покупок со смартфона»
В мире электронная коммерция постепенно переходит от больших разовых покупок к регулярному повседневному потреблению.
Если раньше онлайн-торговля ассоциировалась преимущественно с техникой или дорогими товарами, то сейчас главные драйверы рынка — мода, продукты, товары для дома, косметика, здоровье и быстрая доставка.
Это существенно отличается от Украины, где наибольшую часть оплат до сих пор формирует электроника и гаджеты.
В мире же техника постепенно теряет доминирование в пользу регулярных mobile-first покупок — продуктов, косметики, доставки еды и товаров повседневного спроса.