ТОП-10 категорий товаров, которые украинцы чаще всего покупают онлайн Сегодня 14:15 — Личные финансы

Украинцы чаще всего покупают онлайн гаджеты, одежду и товары для дома, Фото: magnific

Самыми популярными категориями онлайн-покупок остаются электроника, товары для дома и одежда. В то же время, украинцы все чаще используют смартфоны для заказа доставки еды, товаров для здоровья и ежедневных покупок.

Об этом свидетельствует исследование WayForPay.

Какие товары покупали онлайн чаще всего

В 2025 году наибольшую долю онлайн-оплат обеспечила категория электроники и гаджетов — около 23% всех транзакций. Кроме того, именно в этом сегменте зафиксирован один из самых высоких средних чеков — от 3,8 до 6,5 тыс. грн. Количество транзакций за год оценивается около 4−6 млн.

На втором месте оказались товары для дома и ремонта, на которые пришлось более 20% оплат. Средний чек в данной категории составил от 2,2 до 4,8 тыс. грн.

Третью позицию занял fashion-сегмент — одежда, обувь и аксессуары. На него пришлось около 9,9% оплат, при этом именно fashion входит в лидеры по доле мобильных покупок — около 72%.

В самые популярные категории также вошли:

косметика и beauty — ~7−8%;

доставка еды и продукты — ~6−7%;

освещение и декор — ~5,5%;

аптеки и health products — ~4−5%;

спорттовары — ~3,7%;

детские товары — ~3−4%;

автотовары — ~2−3%;

книги и хобби — ~2%.

Что украинцы чаще всего покупают онлайн, Инфографика: WayForPay

Смартфон становится главным инструментом для покупок

Одной из основных тенденций года стал рост мобильных оплат. Чаще всего со смартфонов украинцы оплачивают доставку еды, косметику, аптечные товары и одежду.

При покупке электроники, товаров для ремонта или автотоваров покупатели чаще пользуются компьютерами, поскольку такие покупки обычно имеют более высокую стоимость и требуют больше времени на выбор.

Что украинцы чаще всего покупают онлайн, Инфографика: WayForPay

Онлайн-торговля продолжает расти

Как свидетельствуют данные Prom и EVO, в 2025 году украинцы потратили на онлайн-покупки 256 млрд грн, что на 7% больше, чем годом ранее.

Больше всего заказов в 2025 году было в следующих категориях:

товары для ремонта автомобилей;

товары для дома и сада;

техника и электроника;

косметика;

парфюмерия;

одежда, обувь и аксессуары.

Средний чек интернет-заказа составил 1320 грн, а один покупатель в среднем осуществлял 17,5 интернет-заказов в год. В целом в Украине насчитывалось 11,2 млн интернет-покупателей, что на 3% больше, чем годом ранее.

Самый быстрый рост продемонстрировали категории зоотоваров, продуктов питания, инструментов и товаров для ремонта и строительства.

В то же время рынок одежды и обуви показал более сдержанные результаты из-за того, что украинцы чаще покупают одежду по необходимости, а не импульсивно.

В мире e-commerce переходит к модели «частых покупок со смартфона»

В мире электронная коммерция постепенно переходит от больших разовых покупок к регулярному повседневному потреблению.

Если раньше онлайн-торговля ассоциировалась преимущественно с техникой или дорогими товарами, то сейчас главные драйверы рынка — мода, продукты, товары для дома, косметика, здоровье и быстрая доставка.

Как меняется мировой e-commerce, Инфографика: WayForPay

Это существенно отличается от Украины, где наибольшую часть оплат до сих пор формирует электроника и гаджеты.

В мире же техника постепенно теряет доминирование в пользу регулярных mobile-first покупок — продуктов, косметики, доставки еды и товаров повседневного спроса.

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