Конец абонплаты. Мобильные операторы меняют цены. Как платить только за то, чем пользуешься (видео) Сегодня 18:40 — Личные финансы

Абонплату за мобильную связь могут отменить

В Украине обсуждается революционная реформа мобильной связи. «Киевстар», Vodafone и lifecell рассматривают полную отмену классической абонплаты и переход на европейскую модель — оплату исключительно за фактически потребленные минуты, гигабайты и SMS.

Что предлагают операторы

Крупнейшие мобильные операторы Украины обсуждают возможность перехода от фиксированной абонплаты к оплате исключительно за фактически использованные услуги. Схожая модель уже работает в отдельных европейских странах. Там абоненты оплачивают только минуты разговоров, SMS и гигабайты мобильного интернета, которые реально использовали в течение месяца.

Для пользователей, которые редко звонят или почти не пользуются мобильным интернетом, такая система потенциально может оказаться выгоднее современных тарифных пакетов.

В то же время, эксперты предостерегают, что отмена абонентской платы не гарантирует автоматического удешевления услуг. Операторы могут пересмотреть стоимость отдельных минут разговоров, сообщений или мобильного трафика, поэтому окончательный эффект потребителей будет зависеть от новых тарифов.

В начале 2026 года все крупные украинские операторы повысили стоимость своих тарифных планов. Причиной послужили рост расходов на обслуживание сетей, обеспечение резервного питания, топливо, генераторы и замену аккумуляторов.

На фоне удорожания услуг операторы продолжают предлагать отдельные пакеты для пожилых людей.

SIM-карты могут привязать к паспортам

Еще одной активно обсуждаемой темой стала возможность продажи и использования SIM-карт только после идентификации личности. Такая инициатива может быть реализована только на государственном уровне, поскольку сами операторы вряд ли поддержат ее добровольно.

Если эти изменения будут приняты, они могут касаться не только новых абонентов, но и пользователей, уже имеющих SIM-карты. В случае отказа от подтверждения лица для неидентифицированных номеров могут быть введены определенные ограничения.

Подробнее о возможной отмене абонплаты, новых тарифных моделях мобильной связи, специальных предложениях для пенсионеров и перспективах введения SIM-карт по паспортам — смотрите в новом видео нашем YouTube-канале:

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