«Налог на OLX» ударит по миллионам украинцев и спровоцирует рост цен — совладелец «Новой почты» Сегодня 16:29 — Личные финансы

В законе предусматривается льготная ставка налога - 10%

Депутаты приняли закон о «налогах на OLX», который предусматривает налогообложение доходов, полученных через цифровые торговые платформы, сервисы аренды жилья, такси, доставки и другие подобные сервисы.

Совладелец компании «Новая почта» Владимир Поперешнюк считает , что закон ударит по миллионам украинцев и увеличит цены.

Последствия для пользователей платформ

По мнению совладельца «Новой почты», новый закон повлияет на миллионы людей, которые подрабатывают после основной работы, сдают жилье в аренду, перевозят пассажиров, доставляют еду или продают собственные вещи через OLX и другие платформы.

Он считает, что для таких граждан это означает не только дополнительные налоговые обязательства, но и дополнительные расходы, необходимость ведения отчетности, риски проверок, взаимодействие с налоговыми органами, а также расходы на бухгалтерские и юридические услуги.

«В результате часть людей просто откажется от этой деятельности и предложение услуг станет меньше, а это автоматом приведет к росту цен — такси, доставка, аренда жилья и столько привычных сервисов вокруг станут менее доступными. В итоге мы получаем ожидаемый результат: доходы людей снизятся, а цены вырастут», — отметил Поперешнюк.

Что предусматривает закон

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ.

В законе предусматривается льготная ставка налога — 10% вместо базовых 18% НДФЛ + 5% военного сбора.

Под налогообложение не будут подпадать доходы физлиц от продаж товаров через платформы в размере до 2000 евро в год. Это касается тех, кто продает подержанные вещи и не ведет через цифровые платформы постоянной коммерческой деятельности.

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