Адвокат объяснила, как подтвердить стаж без трудовой книжки и что делать, если свидетели за границей Сегодня 19:00 — Личные финансы

Адвокат объяснила, как подтвердить стаж без трудовой книжки и что делать, если свидетели за границей

Если трудовая книжка сгорела или осталась в оккупации, а в электронном реестре нет данных о годах работы до 2004 года. В таком случае стаж доказать сложно, но реально.

Об этом рассказала адвокат адвоката Дина Дрижакова, руководитель юридической компании Prima Leader Group.

С 1 января 2004 года стаж считают по данным системы персонифицированного учета. В предыдущие годы ориентируются на записи в трудовой книжке.

Если документа нет, или в нем неточные или неверные данные, можно подтвердить периоды работы другими бумагами. Это справки учреждений, выписки из приказов, личные счета, сведения о зарплате, удостоверения и письменные трудовые договоры.

Отдельно адвокат отметила, что для предприятий на оккупированной территории есть дополнительная возможность.

«Если предприятие находится на временно оккупированной территории, возможно подтвердить льготный стаж не только справками, свидетельствующими об особом характере работы, но и по данным из реестра застрахованных лиц», — рассказала Дрижакова.

Если же в трудовой книжке есть исправления или неточности за период до 2004 года, а предприятие находится на оккупированной территории, подтверждением стажа занимаются специальные комиссии при главных управлениях Пенсионного фонда.

Кто может стать свидетелем

Порядок опроса свидетелей устанавливает постановление Кабмина от 1993 года. Территориальный орган Пенсионного фонда приглашает свидетеля в течение трех рабочих дней после обращения заявителя.

Но требования к самим свидетелям довольно жесткие:

их должно быть не менее двух;

они должны знать заявителя по совместной работе на одном предприятии или одной системе;

у свидетелей должны быть собственные документы о работе на этом же предприятии за тот же период.

«Главное: свидетели должны иметь документы о своей собственной работе на этом предприятии за тот же период, который подтверждают для вас», — отметила адвокат.

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Показания свидетелей из-за рубежа

Наибольшая сложность возникает, когда бывшие коллеги уехали в разные страны. По словам Дрижаковой, письменные или нотариальные свидетельские показания из-за границы фонд в административном порядке обычно не принимает.

Опрос проводят только лично работники Пенсионного фонда. Свидетель должен физически прийти в сервисный центр ПФУ в Украине с паспортом и своей трудовой книжкой.

«Даже если свидетель заверит свои показания у зарубежного нотариуса (и сделает апостиль/консульскую легализацию и перевод), органы ПФУ почти гарантированно откажут в зачислении стажа на этом основании, ссылаясь на отсутствие в порядке № 637 механизма письменного/нотариального опроса», — пояснила адвокат.

Что делать, если свидетели за границей

Адвокат назвала два варианта решения проблемы. Первый — обращение в суд с иском против ПФУ.

Свидетель за границей может дать показания в суде через видеосвязь, воспользовавшись системой Дія или консульским учреждением Украины. Он может оформить письменное заявление, подпись на котором заверяют нотариально с апостилем или в консульстве. Суд оценивает такие доказательства вместе с другими материалами дела.

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Второй вариант подходит, если свидетель может ненадолго вернуться в Украину. Тогда он имеет право обратиться в любой работающий сервисный центр ПФУ, даже не по месту жительства, например, во Львовской или Закарпатской области.

Альтернативные доказательства вместо свидетелей

По словам Дрижаковой, поиск свидетелей — это крайняя мера. На практике суды и ПФУ лучше воспринимают косвенные письменные доказательства.

Если предприятие ликвидировали, документы могли передать городским, районным или областным архивам. Справки о зарплате по форме 132 и приказы о принятии или увольнении подтверждают стаж без свидетелей.

«Стаж могут подтвердить даже профсоюзные билеты, если в них есть отметки об уплате взносов. Также подойдут выписки из расчетных книг, письменные трудовые договоры, характеристики и пропуски», — добавляет юрист.

Алгоритм действий для людей, потерявших трудовую книжку:

Подать заявление на пенсию со всеми имеющимися документами и получить официальный письменный отказ ПФУ Оформить заявления от иностранных свидетелей через консульство Украины — это дешевле и не нуждается в апостиле Обжаловать отказ фонда в окружном административном суде.

«Судебная практика ОП ВС и КАС ВС стабильная: отсутствие записей в реестре или потеря архивов не по форме не должно лишать гражданина права на пенсионное обеспечение, если фактической работы лицо было лишено по независимым от него обстоятельствам (оккупация, боевые действия)», — подытожила Дрижакова.

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