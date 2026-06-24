Как накапливать пенсионный стаж без работы

Воспользоваться механизмом добровольного участия в системе пенсионного страхования могут как застрахованные, так и незастрахованные лица, достигшие 16-летнего возраста. Также законодательство позволяет платить взносы не только за себя, но и в пользу другого человека.
Для участия в программе необходимо удовлетворять двум условиям:
лицо должно быть внесено в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования;
ему не должна быть назначена пенсия в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.
Для оформления добровольного участия следует заключить договор с Пенсионным фондом Украины. Договор оформляется онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда путем присоединения к типовому договору о добровольной уплате страховых взносов. Авторизоваться можно с помощью КЭП, Дія. Підпис или системы GOV.ID.
Как работает система добровольных взносов
После заключения договора человек самостоятельно определяет размер взносов, частоту уплаты и период, в течение которого желает участвовать в программе.
Предоставлять дополнительную отчетность не нужно. Все взносы автоматически учитываются после поступления средств на счет Пенсионного фонда.
Уведомление о зачислении платежа поступает в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.