Как накапливать пенсионный стаж без работы Сегодня 09:05 — Личные финансы

Уплата добровольных пенсионных взносов

Украинцы, временно не работающие, могут самостоятельно платить добровольные пенсионные взносы и продолжать накапливать страховой стаж.

Об этом сообщили в ПФУ.

Для этого достаточно заключить договор о добровольном участии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как засчитывается страховой стаж

В Пенсионном фонде объясняют, что добровольные взносы могут платить граждане, не являющиеся пенсионерами, независимо от того, работают они или нет.

После заключения договора средства перечисляются на счет Пенсионного фонда, а месяц, в котором поступил взнос, засчитывается в страховой стаж.

Чтобы в стаж был учтен один полный месяц, сумма взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса. Он составляет 22% от размера минимальной заработной платы.

Минимальный добровольный взнос составляет 1 902,34 грн. Расчет основан на ставке единого социального взноса 22% и минимальной зарплате в размере 8 647 грн.

Также граждане могут продолжать выплачивать добровольные взносы после трудоустройства. В таком случае дополнительные платежи будут увеличивать заработок, учитываемый при назначении будущей пенсии.

Кто может платить добровольные пенсионные взносы

Воспользоваться механизмом добровольного участия в системе пенсионного страхования могут как застрахованные, так и незастрахованные лица, достигшие 16-летнего возраста. Также законодательство позволяет платить взносы не только за себя, но и в пользу другого человека.

Для участия в программе необходимо удовлетворять двум условиям:

лицо должно быть внесено в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования;

ему не должна быть назначена пенсия в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Для оформления добровольного участия следует заключить договор с Пенсионным фондом Украины. Договор оформляется онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда путем присоединения к типовому договору о добровольной уплате страховых взносов. Авторизоваться можно с помощью КЭП, Дія. Підпис или системы GOV.ID.

Как работает система добровольных взносов

После заключения договора человек самостоятельно определяет размер взносов, частоту уплаты и период, в течение которого желает участвовать в программе.

Предоставлять дополнительную отчетность не нужно. Все взносы автоматически учитываются после поступления средств на счет Пенсионного фонда.

Уведомление о зачислении платежа поступает в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

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