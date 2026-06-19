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Доплаты к пенсии с 1 июля. Кто и сколько получит деньги автоматически? Кому придет надбавка? (видео)

Личные финансы
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С июля часть пенсионеров получит доплаты
С июля часть пенсионеров получит доплаты
С 1 июля часть украинских пенсионеров получат дополнительные деньги. Пенсионный фонд проведет автоматический перерасчет выплат, однако масштабного обновления ждать не стоит — индексация уже завершилась.
Кто именно попал в списки счастливчиков, какие возрастные надбавки заработают через две недели и из-за какого юридического нюанса первая выплата может оказаться значительно меньше, чем вы ожидали — рассказываем в новом видео на нашем YouTube-канале.

Кто получит доплаты к пенсии с июля

Июльское повышение касается только тех пенсионеров, которые в течение месяца достигнут определенного возраста.
В настоящее время система возрастных надбавок предусматривает следующие доплаты:
  • пенсионерам в возрасте от 70 до 74 лет — 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет — 456 гривен;
  • от 80 лет и старше — 570 гривен.
Начисление производится автоматически, без дополнительных обращений в Пенсионный фонд. В то же время получить доплату могут не все. Если размер пенсии превышает 10 340 гривен 35 копеек, возрастная надбавка не начисляется.
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Многие рассчитывают получить полную сумму сразу в месяц рождения, но закон работает иначе. Если ваш день рождения приходится, например, на середину или конец месяца, то за этот первый месяц выплата поступит не полностью, а лишь частично, пропорционально количеству календарных дней, которые остались до конца текущего месяца. Полный, стопроцентный размер надбавки будет засчитан только со следующего месяца.
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Июльский автоматический перерасчет принесет только локальное и очень незначительное финансовое облегчение и исключительно для отдельных категорий граждан, достигших солидного возраста. Общая ситуация вокруг уровня жизни большинства пенсионеров и дефицита солидарной системы остается критической и требует немедленного решения. Единственная надежда на кардинальные изменения и исправление этих хронических недостатков сейчас возлагается на масштабную пенсионную реформу, которую готовит правительством.

В августе заработают новые правила подтверждения стажа

Отдельным, революционным этапом модернизации пенсионной системы станут коренные изменения, которые заработают уже в конце лета.
С августа 2026 г. в Украине официально вступают в силу совершенно новые, существенно упрощенные правила подтверждения страхового стажа для назначения и перерасчета выплат. Своеобразным юридическим толчком для этого стал ранее опубликованный закон. Главная цель этого документа — окончательно урегулировать и максимально упростить для граждан порядок подтверждения их реального трудового стажа в досадных случаях, когда необходимые сведения по каким-либо причинам полностью отсутствуют в современных электронных базах данных и государственных системах.
Государственное учреждение обязано официально проинформировать гражданина об отсутствии конкретных данных и четко разъяснить необходимость и порядок их представления.

Работникам засчитают стаж даже при долгах работодателя

Одним из важнейших новшеств станет возможность отнесения в страховой стаж периодов работы, за которые работодатель не уплатил страховые взносы из-за собственной задолженности.
Главное условие — работодатель должен был подавать отчетность с начислением взносов не ниже минимального уровня.
В таком случае работник сможет использовать эти годы для получения права на пенсию. В то же время при расчете размера пенсии будет учитываться только тот страховой стаж, за который фактически были уплачены взносы.
В новом видео на нашем YouTube-канале подробно объясняем, кто получит июльские доплаты, как работает система возрастных надбавок, какие изменения для подтверждения стажа заработают уже в августе и как новые правила повлияют на будущих пенсионеров:
По материалам:
Finance.ua
ПенсияВыплата пенсийИндексация пенсийПенсионный фонд
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