Максимальная пенсия по Украине. Кому платят 250 тыс. грн? Сегодня 09:49 — Личные финансы

Максимальная пенсия по Украине. Кому платят 250 тыс. грн?

Пока средняя пенсия в Украине едва превышает 7 тысяч гривен, отдельная категория граждан официально получает от государства до 250 тысяч гривен ежемесячно.

Так, размер пенсии в Украине зависит не только от возраста или профессии. Решающими факторами остаются официальная заработная плата, с которой уплачивались взносы в Пенсионный фонд, и продолжительность страхового стажа.

Кто может получать самые высокие пенсии

Наибольшие пенсионные выплаты традиционно получают отдельные категории граждан, которым законодательством предусмотрены специальные условия пенсионного обеспечения.

Среди них:

государственные служащие и дипломаты с продолжительным стажем работы на высоких должностях;

народные депутаты и их помощники, отработавшие установленный законом срок;

работники органов местного самоуправления;

бывшие военнослужащие и представители силовых структур;

ученые, имеющие научные степени и звания;

прокуроры и судьи.

В то же время, сам статус или должность не гарантируют высокой пенсии. Важную роль играют заработная плата и объем уплаченных взносов.

Какой стаж требуется для высокой пенсии

Одним из главных условий получения значительных пенсионных выплат является длительный страховой стаж.

Отмечается, что в 2026 году для выхода на пенсию по возрасту необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа, а в 2028 году этот показатель вырастет до 35 лет.

Чем больше стаж у человека, тем выше может быть размер его будущей пенсии.

Высокая зарплата — ключ к большой пенсии

Еще одним определяющим фактором является официальный доход в течение трудовой жизни.

По приведенным оценкам, для формирования пенсии более 20 тысяч гривен заработная плата должна составлять около 80 тысяч гривен в месяц. Именно с официальной зарплаты уплачиваются взносы ЕСВ, которые впоследствии учитываются при расчете пенсии.

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Поэтому высокие пенсионные выплаты могут получать не только представители отдельных профессий. На значительную пенсию может рассчитывать любой работник с легальным высоким доходом и достаточным страховым стажем.

Подробный список получателей самых высоких пенсий смотрите в видео по ссылке.

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