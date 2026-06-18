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Максимальная пенсия по Украине. Кому платят 250 тыс. грн?

Личные финансы
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Максимальная пенсия по Украине. Кому платят 250 тыс. грн?
Максимальная пенсия по Украине. Кому платят 250 тыс. грн?
Пока средняя пенсия в Украине едва превышает 7 тысяч гривен, отдельная категория граждан официально получает от государства до 250 тысяч гривен ежемесячно.
Об этом говорится в новом видео на YouTube-канале Finance.ua.
Так, размер пенсии в Украине зависит не только от возраста или профессии. Решающими факторами остаются официальная заработная плата, с которой уплачивались взносы в Пенсионный фонд, и продолжительность страхового стажа.

Кто может получать самые высокие пенсии

Наибольшие пенсионные выплаты традиционно получают отдельные категории граждан, которым законодательством предусмотрены специальные условия пенсионного обеспечения.
Среди них:
  • государственные служащие и дипломаты с продолжительным стажем работы на высоких должностях;
  • народные депутаты и их помощники, отработавшие установленный законом срок;
  • работники органов местного самоуправления;
  • бывшие военнослужащие и представители силовых структур;
  • ученые, имеющие научные степени и звания;
  • прокуроры и судьи.
В то же время, сам статус или должность не гарантируют высокой пенсии. Важную роль играют заработная плата и объем уплаченных взносов.
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Какой стаж требуется для высокой пенсии

Одним из главных условий получения значительных пенсионных выплат является длительный страховой стаж.
Отмечается, что в 2026 году для выхода на пенсию по возрасту необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа, а в 2028 году этот показатель вырастет до 35 лет.
Чем больше стаж у человека, тем выше может быть размер его будущей пенсии.

Высокая зарплата — ключ к большой пенсии

Еще одним определяющим фактором является официальный доход в течение трудовой жизни.
По приведенным оценкам, для формирования пенсии более 20 тысяч гривен заработная плата должна составлять около 80 тысяч гривен в месяц. Именно с официальной зарплаты уплачиваются взносы ЕСВ, которые впоследствии учитываются при расчете пенсии.
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Поэтому высокие пенсионные выплаты могут получать не только представители отдельных профессий. На значительную пенсию может рассчитывать любой работник с легальным высоким доходом и достаточным страховым стажем.
Подробный список получателей самых высоких пенсий смотрите в видео по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсионерПенсияСтаж
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