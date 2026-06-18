Максимальная пенсия по Украине. Кому платят 250 тыс. грн?

Так, размер пенсии в Украине зависит не только от возраста или профессии. Решающими факторами остаются официальная заработная плата, с которой уплачивались взносы в Пенсионный фонд, и продолжительность страхового стажа.
Одним из главных условий получения значительных пенсионных выплат является длительный страховой стаж.
Отмечается, что в 2026 году для выхода на пенсию по возрасту необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа, а в 2028 году этот показатель вырастет до 35 лет.
Чем больше стаж у человека, тем выше может быть размер его будущей пенсии.
Высокая зарплата — ключ к большой пенсии
Еще одним определяющим фактором является официальный доход в течение трудовой жизни.
По приведенным оценкам, для формирования пенсии более 20 тысяч гривен заработная плата должна составлять около 80 тысяч гривен в месяц. Именно с официальной зарплаты уплачиваются взносы ЕСВ, которые впоследствии учитываются при расчете пенсии.
Поэтому высокие пенсионные выплаты могут получать не только представители отдельных профессий. На значительную пенсию может рассчитывать любой работник с легальным высоким доходом и достаточным страховым стажем.
Подробный список получателей самых высоких пенсий смотрите в видео по ссылке.