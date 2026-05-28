5 признаков того, что ваш стаж посчитали неправильно

Ошибки в страховом стаже могут снизить будущую пенсию или отсрочить выход на нее. Зачастую проблемы возникают из-за технических сбоев, ошибок работодателей или некорректной оцифровки документов.
Эксперты The page рассказали о пяти основных признаках того, что стаж могли посчитать неправильно.
Признак № 1: в реестре отсутствуют годы официальной работы
Одной из наиболее распространенных проблем есть отсутствие в Реестре застрахованных лиц отдельных периодов работы.
Причиной могут быть:
ошибки работодателя в отчетности;
проблемы с идентификационным кодом;
технические сбои при передаче данных.
Особенно часто люди замечают, что в стаже не учтены отдельные месяцы или даже несколько лет официальной работы.
Признак № 2: ошибки в трудовой книжке
Проблемы могут возникнуть из-за неправильного оформления бумажной трудовой книжки.
В Пенсионном фонде обращают внимание на следующие риски:
ошибки в ФИО или дате рождения;
отсутствие печатей;
неправильные номера приказов;
зачеркивание и исправление без надлежащего оформления.
Поэтому отдельные записи могут не засчитать в стаж.
Признак № 3: не учтены обучение или декрет до 2004 года
До 1 января 2004 года некоторые периоды автоматически входили в стаж.
Речь идет о:
обучении на дневной форме в вузах;
техникумах и ПТУ;
уход за ребенком в возрасте до 3 лет.
Если эти записи не попали в электронную систему, их нужно подтверждать отдельными документами.
Признак № 4: не засчитана работа по договорам ГПХ
Проблемы часто возникают у людей, работавших по гражданско-правовым договорам до 2016 года. Тогда система оплаты ЕСВ работала иначе, поэтому часть данных не попала автоматически в реестр.
В таких случаях стаж приходится подтверждать:
договорами;
актами выполненных работ;
справками о выплатах.
Признак № 5: ошибки в электронной трудовой книжке
После оцифровки трудовых книжек украинцы все чаще сталкиваются с ошибками в электронных записях.
Чаще всего это:
неправильные даты приема или увольнения;
нечитабельные сканы;
дублирование или потеря записей.
Поэтому система может не засчитать часть стажа автоматически.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что до 10 июня 2026 года украинцам нужно перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный формат. Если этого не сделать вовремя, часть трудового стажа могут не учесть при назначении пенсии. Иногда необходимо предоставить дополнительные документы.
Фактически в стаж не учитываются периоды до 2004 года без соответствующей записи в трудовой книжке. Или же при отсутствии других подтверждающих документов. Также не принимается во внимание деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года. В случае если в это время взносы не уплачивались.
После подачи электронных копий трудовой книжки пользователь может отслеживать состояние обработки заявки по ее статусу. Отметка «Виконано» означает успешную проверку документов и внесение данных о стаже в систему. Если же появляется статус «Скасовано виконання», это означает, что документы были возвращены без обработки. В этом случае необходимо зайти в раздел сообщений, просмотреть причину отказа, исправить ошибки и подать документы повторно.
