Что следует сделать украинцам в Польше, чтобы не лишиться статуса UKR (инфографика) Сегодня 14:04 — Личные финансы

Как сообщает Посольство Украины в Польше, в связи с изменениями в польском законодательстве гражданам Украины необходимо актуализировать свои данные в реестре PESEL.

Кто это должен сделать

Актуализировать данные в реестре PESEL нужно тем украинцам, у которых есть PESEL UKR, полученный на основании паспорта, у которого истек срок действия или без загранпаспорта, в том числе на основании свидетельства о рождении. Подробности смотрите в инфографике ниже.

Также актуализировать данные необходимо тем гражданам Украины, которые после получения номера PESEL изготовили новый загранпаспорт, или у кого были изменения в персональных данных (в том числе смена фамилии), которые подлежат внесению в реестр PESEL.

Детям также нужно актуализировать данные, если при оформлении PESEL у них еще был паспорт или паспорт был заменен.

Что нужно сделать

Для актуализации данных нужно обратиться в уженду мита или гмины по месту жительства с действующим загранпаспортом, при необходимости придется сдать отпечатки пальцев.

Сроки

Актуализировать данные следует до 31 августа 2026 года.

Несоответствие данных в реестре PESEL фактическим документам может привести к потере статуса UKR, что в свою очередь может повлиять на реализацию прав, связанных с временной защитой в Польше.

Если нет загранпаспорта, то его срочно нужно сделать перед актуализацией данных.

Ранее Finance.ua писал , что украинцы купили в Польше больше квартир, чем граждане 115 стран вместе взятые.

После начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году спрос со стороны граждан Украины существенно вырос. В 2025 году украинцы приобрели 9,3 тысяч квартир общей площадью 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем совокупный объем покупки гражданами других 115 стран.

