Удорожание проезда в Киеве до 30 грн может усилить дефицит кадров в определенных отраслях — эксперт
Удорожание проезда в общественном транспорте Киева до 30 грн может усугубить дефицит кадров в низкооплачиваемых сферах и заставить работодателей пересмотреть подходы к компенсации расходов работников.
Об этом рассказала HR-эксперт Татьяна Пашкина в комментарии Delo.ua.
Как подорожание проезда повлияет на рынок труда
Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте, в частности в метро Киева до 30 грн, может повлиять на рынок труда и спровоцировать переток кадров между отраслями. Больше всего это затронет низкооплачиваемые профессии, в том числе учителей, библиотекарей, охранников, продавцов-консультантов, кассиров, посудомоечных работ и других работников с невысоким уровнем дохода, отметила Пашкина. Также существует риск усугубления кадрового дефицита в медицине.
По словам эксперта, если работа не предусматривает дистанционного формата, работникам иногда приходится пользоваться двумя или тремя видами транспорта. Поэтому люди могут начать переходить в смежные профессии или искать работу поближе к дому, чтобы не тратить значительную часть зарплаты на дорогу.
Например, по данным Work.ua, по состоянию на май 2026 года средняя зарплата в Киеве, по вакансиям, по отдельным профессиям составляет:
- уборщица — 18 000 грн;
- государственный исполнитель — 17 000 грн;
- ассистент учителя — 15 000 грн;
- санитарка — 15 000 грн;
- вахтер — 12 600 грн.
Пашкина отметила, что в Украине много профессий с невысоким уровнем оплаты труда. Поэтому люди все чаще будут оценивать, стоит ли ездить на работу через весь город, или искать вакансии рядом с местом проживания.
«Если у библиотекаря заработная плата 12 тыс. грн и мы имеем условно 20 рабочих дней, даже туда и обратно по 30 грн — это 60 грн в день. За 20 дней это 1200 грн, то есть около 10% от заработной платы. Если добавляется трамвай, троллейбус или необходимость ехать не из Киева, еще растет и может уже составлять почти половину зарплаты только на дорогу. А еще коммуналка, еда
и т. п.
Работодатели будут вынуждены компенсировать рост цен повышением зарплат или предоставлять работникам проездные, организовывать развозку.
«В любом случае, часть логистических расходов работодателям придется либо брать на себя полностью, либо делить с работниками», — заявила Пашкина.
В целом повышение зарплаты, предоставление проездного или организация развозки зависит от корпоративной культуры компании. Есть ситуации, когда работодатель искренне считает, что это не его ответственность: «хотят — пусть не приходят». Дальше уже компания сталкивается с нехваткой людей и вынужденно каким-то образом решает проблему.
Повышение стоимости проезда может стать дополнительным триггером, ведь часто ситуация и так уж напряженная и повышение стоимости проезда может стать «последней каплей». В итоге это может усугубить дефицит кадров в определенных отраслях, подытожила Пашкина.
Сколько стоит проезд до Киева
За последние месяцы проезд в междугородных маршрутках заметно подскочил, например стоимость проезда от метро «Лесная» до Броваров выросла с 35 грн до 50 менее чем за два месяца.
Стоимость проезда в междугородных маршрутках в Киев:
- Бровары-Киев — 50 грн;
- Софиевская Борщаговка-Киев — 50 грн;
- Ирпень-Киев — 80 грн;
- Борисполь-Киев — 100−130 грн.
Что известно о повышении тарифов на проезд в Киеве
Ранее Finance.ua рассказывал, что с 15 июля 2026 года в Киеве предлагают установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. В то же время для пассажиров, регулярно пользующихся городским транспортом, предусмотрена система скидок на проездные билеты.
По расчетам транспортных предприятий экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн — в наземном коммунальном транспорте.
Директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Подгайный отмечал, что предложенный столичными властями тариф в 30 гривен за одну поездку в общественном транспорте не экономически обоснован, однако приближен к этому. По словам Пидгайного, предложенная стоимость перевозки пассажиров базируется на затратной части 2025 года.
