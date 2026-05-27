ВПЛ напомнили о дедлайне подачи заявлений на пособие

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины напомнило, что 1 июня 2026 года истекает срок подачи заявлений на назначение пособия на проживание для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц.

Часть ВПЛ могут получить выплаты задним числом

Дети из числа ВПЛ могут получать выплаты независимо от дохода семьи. При подаче заявления до 1 июня 2026 года пособие будет начислено с 1 февраля 2026 года.
Также обновлен механизм начисления выплат для нетрудоспособных ВПЛ. Лица, которым ранее прекратили пособие из-за превышения предельного дохода, могут повторно подать заявление. В случае обращения к 1 июня 2026 года выплаты будут начислены с 1 января 2026 года.
Важно вовремя подать документы, чтобы получить выплаты за предыдущие месяцы. Если обратиться за пересчетом после 1 июня 2026 года, пособие будет начисляться только с месяца подачи заявления.

Как подать заявление на выплаты

Подать заявление на назначение пособия на проживание можно несколькими способами:
  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
  • онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • почтовой отправкой в ​​адрес территориального органа ПФУ;
  • через ЦПАУ;
  • через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующего территориального общества.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что парламентарии инициируют пересмотр объемов пособия для внутренне перемещенных лиц. Они требуют от правительства приостановить постоянное сокращение финансирования этой категории граждан и провести индексацию выплат на уровень инфляции.
Речь идет о пособии на проживание внутренним переселенцам, что составляет 2 тыс. грн. и 3 тыс. грн. (для детей и лиц с инвалидностью) — именно этот вид пособия пользуется наибольшим спросом среди ВПЛ.
Алена Листунова
