Где в Украине зарплаты растут быстрее всего

По сравнению с апрелем прошлого года, наибольший рост медианной зарплаты в Украине был зафиксирован в Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковске — на 20%.

Об этом свидетельствуют данные анализа OLX Работа

Эксперты отмечают, что данные за апрель 2026 года показывают общий рост медианных заработных плат в областных центрах Украины, однако неравномерный. Высокие темпы зафиксированы в ряде городов запада и центра. В то же время в большинстве областных центров рост остается умеренным, в пределах 10−15%. Среди них и находящиеся близко к линии фронта. Однако самый низкий показатель — в Херсоне, где медианная зарплата за год почти не изменилась.

Города-лидеры по темпам роста зарплат

Наибольший процент роста медианной зарплаты по Украине составляет 20%. Такой показатель в апреле 2026 года зафиксировали в Виннице (27 тыс. грн), Хмельницком (27 тыс. грн), Ивано-Франковске (30 тыс. грн).

Самая высокая медианная зарплата сейчас во Львове — 32,7 тыс. грн. Это на 19% больше, чем в апреле прошлого года. Такой же процент (+19%) в Ровно, однако медианная зарплата ниже, чем во Львове — 28,5 тыс. грн.

На +18% наблюдался рост в Киеве и Ужгороде: до 31,2 тыс. грн и 30 тыс. грн соответственно.

Также заметно выросли зарплаты на востоке и юге Украины, в частности, в Сумах и Николаеве на +16%. В апреле 2026 года медианная заработная плата в Сумах составила 22 тыс. грн, а в Николаеве — 22,5 тыс. грн.

Где зарплаты росли умеренно

В пределах 14−15% выросли медианные зарплаты в:

Житомире — до 23,8 тыс. грн;

Одессе — до 27,5 тыс. грн;

Днепре — до 25,7 тыс. грн;

Харькове — до 25 тыс. грн.

Рост на около 13% зафиксировали в следующих областных центрах:

Черкассы — до 25,5 тыс. грн;

Чернигов — до 22,5 тыс. грн;

Запорожье — до 22,5 тыс. грн.

В западных регионах, в частности в Тернополе и Луцке, медианные зарплаты выросли на 11%.

По состоянию на апрель 2026 года они составляли:

Тернополь — 27,8 тыс. грн;

Луцк — 27,7 тыс. грн.

Где зарплаты выросли меньше всего

В центральных областных центрах Кропивницком и Полтаве медианная зарплата повысилась на 10%, на уровне 22−22,5 тыс. грн.

Среди западных областей только в Черновцах рост незначительный, +9% - до 26,5 тыс. грн.

Наименьший показатель роста отмечен в Херсоне: +0,3% до 20 тыс. грн. То есть, фактически медианная зарплата осталась на уровне апреля прошлого года.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на OLX Работа писал , что дефицит кадров остается одной из самых обсуждаемых тем на украинском рынке труда. Дополнительный резонанс этому вопросу предоставило привлечение трудовых мигрантов Украиной весной 2026 года.

Наиболее заметно среди работодателей вырос запрос на комплектовщиков в категории производства и рабочих специальностей: почти в 10 раз (при медианной зарплате в 27,5 тыс. грн). Высокий спрос сохраняется и в сфере строительства и облицовочных работ, где дефицит кадров остается одним из самых больших.

По данным Государственной службы занятости, только за первые четыре месяца года на Едином портале вакансий было собрано почти 180 тысяч предложений по 5,4 тысячам профессий. Уровень зарплат колеблется от минимального до 170 тысяч гривен в месяц, а среди самых оплачиваемых — как руководящие, так и технические специальности.

