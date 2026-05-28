Как не «влететь» на деньги: НКЦБФР обновила список опасных проектов для инвестиций

Рисковые инвестиции
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) продолжает разоблачать сомнительные финансовые платформы, которые охотятся на деньги украинцев. В этот раз в списке потенциально опасных проектов появилось еще два новых.

Зачем это

Инвестиции — это часто риск, но даже он должен быть просчитан. Поэтому умные инвесторы вкладывают средства только туда, где деятельность компании абсолютно прозрачна и законна.
На днях государственный регулятор добавил в «черный список» еще две подозрительные платформы:
Всего в этом перечне уже 470 сомнительных проектов. Все они обладают признаками финансового мошенничества или нарушают законы Украины. Полный список опасных сайтов можно найти на официальном портале НКЦБФР в разделе «Защита прав инвесторов».

Тревожные колокольчики: как распознать финансовую ловушку

Чтобы вкладывать средства с умом и не попасть на аферистов, анализируйте предложения по этим критериям:
  • анонимность и отсутствие разрешений и лицензий: у компании нет официальной лицензии, скрывается информация об учредителях, нет официальных отчетов и никакого контроля со стороны государства;
  • обещают «золотые горы»: агрессивная реклама гарантирует сверхприбыли в короткие сроки. Помните: чем выше обещанный доход, тем больше риск;
  • игра в одни ворота: организаторы умалчивают о любых рисках потери средств, уверяя, что инвестиция на 100% безопасна.
Также среди критериев мошеннических проектов — отсутствие проверки лица, осуществляющего инвестиции, отсутствие финансового мониторинга, настойчивые предложения привлекать к проекту новых пользователей и т. д.
Как отмечают в НКЦБФР, соответствие проекта хотя бы одному признаку сомнительности и является основанием более тщательно отнестись к анализу рекламных обещаний проекта и более осторожно подходить к инвестированию своих денег.

Что делать, если вас обманули

Ваша внимательность может спасти кошельки тысяч других людей. Если вы наткнулись на подозрительный проект или, к сожалению, уже пострадали от действий мошенников, немедленно сообщите об этом специалистам Комиссии по электронной почте: info@nssmc.gov.ua. Каждое такое обращение помогает вовремя остановить аферистов.
Светлана Вышковская
