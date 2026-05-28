Электронная трудовая книжка. Инструкция, как не потерять стаж из-за ошибок (видео) Сегодня 10:10 — Личные финансы

До 10 июня 2026 года данные по бумажным документам должны быть внесены в Реестр застрахованных лиц.

Что это значит для простых работников и пенсионеров? Будут ли штрафы, если вы не успеете, и почему игнорирование этого дедлайна может превратить оформление будущей пенсии в сплошной бюрократический ад? В новом видео на нашем YouTube-канале разбираем главные требования Пенсионного фонда Украины, объясняем, как самостоятельно загрузить документы через портал ПФУ и на какие коварные ошибки в записях следует обратить внимание уже сейчас.

Электронные трудовые книжки в Украине были введены еще в 2021 году. С тех пор идет постепенное внесение данных о трудовой деятельности украинцев в электронный реестр Пенсионного фонда. Система необходима для автоматического учета трудового стажа и упрощения процедуры назначения пенсий в будущем.

После оцифровки бумажную трудовую книжку возвращают работнику под подпись, а работодатель больше не обязан ее хранить.

Будут ли штрафы за неоцифрованную трудовую книжку

Штрафы за то, что трудовую книжку не оцифровали до 10 июня 2026 года, не предусмотрены. В то же время в Пенсионном фонде предупреждают, что это может существенно усложнить оформление пенсии.

Особенно проблемной ситуация может стать для тех, у кого бумажная трудовая книжка потеряна, повреждена или содержит ошибки. В таком случае, подтверждение стажа может превратиться в долгий поиск архивных справок и дополнительных документов.

В ПФУ отмечают, что даже после завершения переходного периода бумажные документы можно будет подать позже, например, уже при оформлении пенсии. Однако это может значительно затянуть сам процесс.

Оцифровка, прежде всего, важна для тех, кто еще работает или планирует оформлять пенсию в будущем. В то же время работающие пенсионеры и люди, которым пенсию уже назначили и все периоды стажа учли корректно, могут не торопиться с процедурой. Данные о трудовой деятельности после 2004 года в большинстве случаев уже содержатся в государственных реестрах.

Подробно о том, как правильно оцифровать трудовую книжку, какие документы могут понадобиться и какие ошибки чаще всего создают проблемы с пенсией

