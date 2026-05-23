Чому Пенсійний фонд може скасувати оцифрування трудової книжки

Причини скасування звернень з оцифрування трудових книжок
До 10 червня 2026 року українцям потрібно оцифрувати трудові книжки, адже дані про період роботи до 2004 року не потраплять до електронного реєстру автоматично. Це може ускладнити процес призначення пенсії у майбутньому. Водночас Пенсійний фонд може скасувати звернення з оцифрування трудової книжки через помилки в документах або неякісні сканкопії.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Які помилки найчастіше призводять до відмови

Після подання електронних копій трудової книжки користувач може відстежувати стан опрацювання заявки за її статусом. Позначка «Виконано» означає успішну перевірку документів і внесення даних про стаж до системи.
Якщо ж з’являється статус «Скасовано виконання», це означає, що документи повернули без опрацювання. У такому разі потрібно зайти в розділ повідомлень, переглянути причину відмови, виправити помилки та подати документи повторно.
Основні причини скасування звернень з оцифрування трудових книжок:
  • сканкопії зроблені не з оригіналів документів або в чорно-білому форматі;
  • документи відскановані неналежним чином (обрізані поля з датами, номерами наказів тощо);
  • сканкопії документів не належать заявнику.
У ПФУ зазначають, що заявку можуть скасувати через відсутність серед завантажених файлів титульної сторінки трудової книжки, підпису власника або відмітки про зміну прізвища.
Проблемою також можуть стати нечіткі печатки, відсутність підписів відповідальних осіб або інші неточності у записах про трудову діяльність.

Що радять у Пенсійному фонді

Перед оцифруванням трудової книжки та інших документів про стаж уважно перевірте правильність записів. У разі виявлення неточностей їх необхідно виправити через роботодавця або відповідну установу.
«Наявність електронної трудової книжки зменшує ризики пошкодження, втрати чи фальсифікації даних та є запорукою правильного обліку стажу та швидкого отримання пенсійних послуг», — зазначають фахівці.
Finance.ua вже писав, що фінансових санкцій за неоцифровану трудову книжку немає. Тобто якщо людина не подасть документи до 10 червня, штрафувати її не будуть. Водночас відкладати оцифрування не варто, адже це може ускладнити підтвердження трудового стажу, особливо за періоди роботи до 2004 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсійний фондСтажРоботаПенсія
