У МВС пояснили, як успішно скласти практичний іспит на права

Хвилювання, неуважність та поспіх призводять до помилок під час складання практичного іспиту на водійські права. Початківці часто забувають вмикати або вимикати сигнали повороту під час виїзду з місця зупинки або прилеглої території, перестроювання чи руху заднім ходом.
Про це розповів екзаменатор сервісного центру МВС у м. Київ Олександр Васянович, повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
Як успішно скласти практичний іспит
Експерт наголошує, перед початком руху важливо підготувати автомобіль:
перевірити, чи щільно зачинені двері;
відрегулювати сидіння так, щоб зручно було діставати до педалей і керма;
налаштувати дзеркала для мінімізації «сліпих зон»;
звернути увагу на панель приладів.
Для досвідчених водіїв ці дії є звичними, однак для новачків їх ігнорування може призвести до небезпечних ситуацій на дорозі та невдалого складання іспиту.
Взаємодія з екзаменатором
У МВС зазначають, комунікація може допомогти уникнути помилок та скласти іспит.
Якщо завдання сформульовано не до кінця зрозуміло, не соромтеся уточнити в екзаменатора, що саме потрібно зробити — зупинитися, виконати розворот, перелаштуватись на іншу смугу чи виконати інший маневр.
Психологічна підготовка
Успішне складання іспиту залежить не лише від практичних навичок керування, а й від психологічного стану.