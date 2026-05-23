У МВС пояснили, як успішно скласти практичний іспит на права Сьогодні 13:17

Як уникнути помилок під час складання практичного іспиту на водійські права, Фото: magnific

Хвилювання, неуважність та поспіх призводять до помилок під час складання практичного іспиту на водійські права. Початківці часто забувають вмикати або вимикати сигнали повороту під час виїзду з місця зупинки або прилеглої території, перестроювання чи руху заднім ходом.

Про це розповів екзаменатор сервісного центру МВС у м. Київ Олександр Васянович, повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Як успішно скласти практичний іспит

Експерт наголошує, перед початком руху важливо підготувати автомобіль:

перевірити, чи щільно зачинені двері;

відрегулювати сидіння так, щоб зручно було діставати до педалей і керма;

налаштувати дзеркала для мінімізації «сліпих зон»;

звернути увагу на панель приладів.

Для досвідчених водіїв ці дії є звичними, однак для новачків їх ігнорування може призвести до небезпечних ситуацій на дорозі та невдалого складання іспиту.

Взаємодія з екзаменатором

У МВС зазначають, комунікація може допомогти уникнути помилок та скласти іспит.

Якщо завдання сформульовано не до кінця зрозуміло, не соромтеся уточнити в екзаменатора, що саме потрібно зробити — зупинитися, виконати розворот, перелаштуватись на іншу смугу чи виконати інший маневр.

Психологічна підготовка

Успішне складання іспиту залежить не лише від практичних навичок керування, а й від психологічного стану.

Перед іспитом рекомендують добре відпочити та виспатися, адже втома може впливати на швидкість реакції та уважність. Під час маршруту важливо зберігати спокій і концентрацію до завершення іспиту.

Що робити, якщо іспит не вдалося скласти

Невдача під час першої спроби — це можливість оцінити попередні помилки та краще підготуватися.

Проаналізуйте, де ви схибили та повторіть відповідні правила дорожнього руху.

Експерт радить додатково попрактикуватися з інструктором та відпрацювати складні ділянки, на яких були допущені помилки.

Також варто покращити швидкість реакції під час зміни дорожніх умов (увімкнення покажчиків повороту, перемикання передач, натиснення гальма, зчеплення або газ).

Тривалість практичного іспиту

Практичний іспит триває щонайменше 20 хвилин і не більше години. Допускається до трьох помилок, якщо більше — іспит не складено. Повторно складати його можна через 10 днів.

