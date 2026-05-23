Як військовим отримати підйомну допомогу при зміні місця служби

Підйомна допомога військовим: хто має право на виплату при зміні місця служби
Військовослужбовці, які переїжджають до іншого населеного пункту через зміну місця служби, можуть отримати від держави підйомну допомогу. Крім того, військовим та членам їхніх сімей, які переїхали разом із ними, виплачують добові за кожен день перебування в дорозі.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Хто може отримати підйомну допомогу

Право на підйомну допомогу мають військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, кадрову військову службу або службу за призовом осіб офіцерського складу.
Водночас мобілізовані та військовослужбовці базової служби таку виплату отримати не можуть.
Категорії військовослужбовців, які можуть отримати гроші за зміну дислокації, Інфографіка: Міноборони

У яких випадках надають підйомну допомогу

Підставою для виплати є переїзд до іншого населеного пункту через:
  • призначення на нову військову посаду;
  • передислокація військової частини чи підрозділу;
  • зарахування на навчання до військового навчального закладу терміном шість місяців і більше без збереження посади за попереднім місцем служби;
  • повернення після служби чи навчання за кордоном з призначенням у частину, що дислокована в іншому населеному пункті;
  • переведення між підрозділами, розташованими у різних містах.
Підйомну допомогу не надають у разі направлення на навчання терміном менш як шість місяців або якщо за військовослужбовцем зберігається попередня посада.
Також виплата не передбачена, якщо після завершення навчання військового призначають на службу в тому ж населеному пункті, де розташований навчальний заклад (якщо члени сім’ї переїжджали до військовослужбовця під час навчання).

Розмір допомоги

Розмір виплати складає 100% місячного грошового забезпечення військовослужбовця і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї, який переїхав разом із ним.
Для отримання виплати необхідно:
  1. Після прибуття на нове місце служби написати рапорт на підйомну допомогу командиру частини.
  2. Командир видає наказ із зазначенням суми виплати. За потреби командир може утворити комісію для перевірки факту переїзду членів сім’ї.
  3. Виплату здійснює нова військова частина.
Звернутися за виплатою можна протягом трьох років із дати виникнення права.
