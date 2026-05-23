Як військовим отримати підйомну допомогу при зміні місця служби
Хто може отримати підйомну допомогу
У яких випадках надають підйомну допомогу
- призначення на нову військову посаду;
- передислокація військової частини чи підрозділу;
- зарахування на навчання до військового навчального закладу терміном шість місяців і більше без збереження посади за попереднім місцем служби;
- повернення після служби чи навчання за кордоном з призначенням у частину, що дислокована в іншому населеному пункті;
- переведення між підрозділами, розташованими у різних містах.
Розмір допомоги
- Після прибуття на нове місце служби написати рапорт на підйомну допомогу командиру частини.
- Командир видає наказ із зазначенням суми виплати. За потреби командир може утворити комісію для перевірки факту переїзду членів сім’ї.
- Виплату здійснює нова військова частина.
У МВС пояснили, як успішно скласти практичний іспит на права
ПартнерськаІнвестиції в ТЦ — від 1000 грн. S1 REIT відкрила продажі нового фонду
Цифрові фінансові інструменти: що це та як ними безпечно користуватися
Скільки готівки варто тримати вдома під час війни
Штраф 10 тис. грн: у Києві пропонують карати батьків за їзду дітей на електросамокатах
Які копюри станом на травень 2026 року вже не приймають в магазинах — НБУ (інфографіка)