Які копюри станом на травень 2026 року вже не приймають в магазинах — НБУ (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

Які копюри станом на травень 2026 року вже не приймають в магазинах — НБУ (інфографіка)

НБУ регулярно випускає нові купюри гривні з сучасним дизайном та надійним захистом від фальсифікації.

Але деякі номінали станом на травень 2026 року вже не приймають у магазинах, а частину старих банкнот поступово виводять з готівкового обігу, пише Новини. LIVE з посиланням на НБУ

Це означає, що в майбутньому вони також втратять статус платіжного засобу.

Які купюри гривні виводять з обігу

За час існування української національної валюти в обігу перебували банкноти чотирьох поколінь. Їх відрізняли елементи дизайну і системи захисту від підроблення.

Готівка першого та другого покоління (випущена до 2003 року) втратила платоспроможність і не використовується у розрахунках. А купюри третього покоління поступово вилучаються.

Створено за допомогою АІ

«Вони поступово вилучаються з обігу та замінюються на більш сучасні й захищені банкноти четвертого покоління та обігові монети. Ці банкноти залишаються засобом платежу, їх не потрібно спеціально обмінювати на інші грошові знаки», — уточнили в НБУ.

Які гривні не можна використати

Українці не зможуть витратити на оплату товарів, послуг чи робіт деякі банкноти національної валюти. Їх повністю вивели з готівкового обігу через втрату статусу платіжного засобу.

В магазинах та інших закладах не приймають:

Створено за допомогою АІ

Де обміняти

Якщо збереглися купюри цих номіналів та років випуску, їх можна обміняти на придатні до обігу платіжні засоби в уповноважених банках чи підрозділах НБУ. Жодних обмежень або плати за такий обмін не передбачено.

Раніше Finance.ua писав , Національний банк України пояснив ситуацію щодо вилучення з обігу банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. Регулятор зазначив, що з 2 березня такі банкноти остаточно перестали бути засобом платежу.

У Нацбанку пояснили, що йдеться про банкноти зразків 2003—2007 років. При цьому під «зразком» мається на увазі дизайн банкнот, а не рік їх фактичного випуску, який зазначений на зворотному боці купюри.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.