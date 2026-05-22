НБУ регулярно випускає нові купюри гривні з сучасним дизайном та надійним захистом від фальсифікації.
Але деякі номінали станом на травень 2026 року вже не приймають у магазинах, а частину старих банкнот поступово виводять з готівкового обігу, пише Новини. LIVE з посиланням на НБУ.
Це означає, що в майбутньому вони також втратять статус платіжного засобу.
Які купюри гривні виводять з обігу
За час існування української національної валюти в обігу перебували банкноти чотирьох поколінь. Їх відрізняли елементи дизайну і системи захисту від підроблення.
Готівка першого та другого покоління (випущена до 2003 року) втратила платоспроможність і не використовується у розрахунках. А купюри третього покоління поступово вилучаються.
«Вони поступово вилучаються з обігу та замінюються на більш сучасні й захищені банкноти четвертого покоління та обігові монети. Ці банкноти залишаються засобом платежу, їх не потрібно спеціально обмінювати на інші грошові знаки», — уточнили в НБУ.
Які гривні не можна використати
Українці не зможуть витратити на оплату товарів, послуг чи робіт деякі банкноти національної валюти. Їх повністю вивели з готівкового обігу через втрату статусу платіжного засобу.
В магазинах та інших закладах не приймають:
Де обміняти
Якщо збереглися купюри цих номіналів та років випуску, їх можна обміняти на придатні до обігу платіжні засоби в уповноважених банках чи підрозділах НБУ. Жодних обмежень або плати за такий обмін не передбачено.
Раніше Finance.ua писав, Національний банк України пояснив ситуацію щодо вилучення з обігу банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. Регулятор зазначив, що з 2 березня такі банкноти остаточно перестали бути засобом платежу.
У Нацбанку пояснили, що йдеться про банкноти зразків 2003—2007 років. При цьому під «зразком»мається на увазі дизайн банкнот, а не рік їх фактичного випуску, який зазначений на зворотному боці купюри.