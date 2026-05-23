Скільки готівки варто тримати вдома під час війни

Скільки готівки можна тримати вдома в Україні

Під час війни українці дедалі частіше формують не лише «тривожні валізи», а й готівкові резерви на випадок блекаутів, перебоїв у роботі банків чи інших непередбачених ситуацій. Водночас не варто зберігати вдома надто великі суми через ризики втрати коштів та інфляцію.

Про це розповіла фінансова консультантка Олена Коник виданню «Новини.Live».

Чому українцям радять мати готівку

Готівку зараз мати необхідно, зазначила експертка, адже в сучасних реаліях ніхто не застрахований від форс-мажорів.

Не виключена тривала відсутність електроенергії через масовані обстріли інфраструктури ворогом. Як наслідок — може виникнути збій в роботі банкоматів та терміналів, і гроші зняти, як і розрахуватися карткою, буде неможливо.

Але й надто великі суми тримати вдома не варто, враховуючи, що від обcтрілів страждають часто і житлові будинки.

«Саме тому потрібно шукати баланс між тим, скільки потрібно зберігати грошей вдома, щоб це було і комфортно, і безпечно. Адже тут йдеться саме про таку собі „тривожну грошову валізку“, а не фінансову подушку безпеки», — додала Олена Коник.

Скільки готівки можна зберігати вдома

Фінансова консультантка радить підходити до формування готівкового резерву з урахуванням власного рівня доходів і щомісячних витрат.

Орієнтовні суми можуть бути такими:

при доході до 20 000 грн на місяць — варто мати готівковий запас у межах 2 000−10 000 грн;

при доході до 40 000 грн на місяць — від 4 000 до 20 000 грн;

при доході до 100 000 грн на місяць — приблизно 7 000−40 000 грн.

«Загалом краще тримати запас готівки, що дорівнює 1−1,5 місячних витрат сім’ї. Усе, що вище — переводити на банківські рахунки, депозити чи розподіляти у різні фінансові інструменти», — зазначає експертка.

Також вона додала, що українське законодавство не встановлює жодних обмежень щодо обсягу готівки, яку людина може зберігати.

Водночас накопичувати надто великі суми вдома недоцільно. Причина в тому, що кошти поступово втрачають свою вартість через інфляцію, а ризики втрати чи крадіжки можуть бути значно вищими за потенційну користь.

