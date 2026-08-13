ПАРТНЕРСКАЯ
Идея Банк в честь 37-й годовщины банка предлагает депозитный вклад «Акционный»: ставка до 17,37% годовых
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