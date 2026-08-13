0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минэкономики готовит льготные кредиты под 10% для крупного бизнеса

Кредит&Депозит
36
Большой бизнес
Большой бизнес
В Украине готовится программа, которая позволит крупному бизнесу привлекать кредиты под 10% годовых на восстановление. Соответствующие изменения должны распространить государственную поддержку компании независимо от их размера.
Об этом информируют представители Министерства экономики и окружающей среды в ходе онлайн-встречи с бизнесом, передает «Интерфакс-Украина».

Что известно

Замминистра Виталий Киндратов сообщил, что программу, которая позволит кредитовать крупный бизнес под 10%, сейчас дорабатывают.
По словам советника патронатной службы министра экономики Андрея Телюпы, изменения нарабатывались вместе с представителями топливной отрасли и ритейлом. Для этого предлагают расширить действие правительственного постановления № 594 на все виды бизнеса вне зависимости от размера.
Действующий механизм по этому постановлению предусматривает компенсацию части процентной ставки по кредиту на строительство новых генерирующих мощностей, систем хранения энергии и сопутствующей инфраструктуры, если ставка превышает 10%.
Представители топливного рынка предлагают использовать новый механизм, в частности для реконструкции нефтебаз и строительства подземных резервуаров для хранения горючего.
Читайте также
По оценке президента Нефтегазовой ассоциации Украины Ярослава Старовойтенко реконструкция одной нефтебазы с обустройством подземных резервуаров объемом 4 тыс. куб. м требует около $2 млн или до 100 млн грн.
Ассоциация предлагает предоставлять на такие объекты кредиты до 100 млн грн под 10% годовых сроком до пяти лет. В то же время, соответствующие изменения в программу пока еще готовятся и не утверждены.
По материалам:
Діло
БизнесКредиты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems