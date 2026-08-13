Минэкономики готовит льготные кредиты под 10% для крупного бизнеса Сегодня 08:32 — Кредит&Депозит

Большой бизнес

В Украине готовится программа, которая позволит крупному бизнесу привлекать кредиты под 10% годовых на восстановление. Соответствующие изменения должны распространить государственную поддержку компании независимо от их размера.

Об этом информируют представители Министерства экономики и окружающей среды в ходе онлайн-встречи с бизнесом, передает «Интерфакс-Украина».

Что известно

Замминистра Виталий Киндратов сообщил, что программу, которая позволит кредитовать крупный бизнес под 10%, сейчас дорабатывают.

По словам советника патронатной службы министра экономики Андрея Телюпы, изменения нарабатывались вместе с представителями топливной отрасли и ритейлом. Для этого предлагают расширить действие правительственного постановления № 594 на все виды бизнеса вне зависимости от размера.

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Действующий механизм по этому постановлению предусматривает компенсацию части процентной ставки по кредиту на строительство новых генерирующих мощностей, систем хранения энергии и сопутствующей инфраструктуры, если ставка превышает 10%.

Представители топливного рынка предлагают использовать новый механизм, в частности для реконструкции нефтебаз и строительства подземных резервуаров для хранения горючего.

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По оценке президента Нефтегазовой ассоциации Украины Ярослава Старовойтенко реконструкция одной нефтебазы с обустройством подземных резервуаров объемом 4 тыс. куб. м требует около $2 млн или до 100 млн грн.

Ассоциация предлагает предоставлять на такие объекты кредиты до 100 млн грн под 10% годовых сроком до пяти лет. В то же время, соответствующие изменения в программу пока еще готовятся и не утверждены.

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