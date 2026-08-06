НБУ повысил ставку из-за риска закрепления инфляции — Лепушинский Сегодня 08:33 — Кредит&Депозит

НБУ повысил ставку из-за риска закрепления инфляции — Лепушинский

30 июля НБУ неожиданно для многих аналитиков повысил учетную ставку с 15% до 15,5%. До этого регулятор удерживал ее на уровне 15% с января 2026 года.

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Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку с 15% до 15,5% из-за усиления фундаментального ценового давления и риска закрепления инфляции через вторичные эффекты.

Об этом сказал заместитель председателя регулятора Владимир Лепушинский в колонке для агентства «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что общая инфляция в июне замедлилась до 7,2%, преимущественно благодаря временному росту предложения продовольствия, тогда как базовая ускорилась до 8,1% и превысила предварительный прогноз регулятора.

«До конца 2026 года НБУ ожидает ускорения общей инфляции до 10%, а базовой — до 9,2%», — написал Лепушинский.

Он отметил, что учетная ставка влияет на экономику с задержкой, так что монетарные решения должны учитывать прогноз на следующие кварталы, а не только текущий показатель общей инфляции.

Задача повышения ставки заключается не в устранении первоначального удорожания из-за разрушения инфраструктуры, более сложной логистике, дефиците работников и роста затрат на энергию, а в недопущении более широкого пересмотра цен бизнесом, раскрутке спирали «зарплаты — цены», ухудшении инфляционных ожиданий и перетоке сбережений в валют.

По оценке Лепушинского, инфляционное давление не ограничивается шоками предложения, поскольку одновременно ожидается расширение бюджетных стимулов и сохранение устойчивого потребительского спроса.

Поддержание привлекательности гривневых депозитов и устойчивости валютного рынка он назвал одним из путей возвращения инфляции к цели. Использование международных резервов без поддержки процентной политики означало бы устранение последствий повышенного спроса на валюту, а не его причин.

Лепушинский также предположил, что аналитики не ожидали повышения ставки из-за чрезмерного внимания к замедлению общей инфляции, инерционности прогнозов после нескольких месяцев неизменной ставки и недооценке сочетания бюджетного стимула, роста производственных расходов и вторичных эффектов от подорожания горючего и ослабления гривны.

«НБУ оценил эту комбинацию как достаточную для проактивного шага сейчас, а не после того, как ускорение инфляции станет очевидным в данных», — подчеркнул замглавы Нацбанка.

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