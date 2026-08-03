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После повышения учетной ставки банки начнут повышать ставки по депозитам — эксперт

Кредит&Депозит
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Доходность депозитов возрастет
Доходность депозитов возрастет
Национальный банк Украины 30 июля повысил учетную ставку до 15,5%. Это решение будет выгодно в первую очередь для вкладчиков, поскольку банки могут повысить доходность депозитов.
Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.
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Депозиты могут стать более выгодными

По словам Дубаса, если банки предлагают депозиты со ставкой до 16% годовых, то после повышения учетной ставки на рынке могут появиться депозитные продукты с более высокой доходностью.
В то же время, для бизнеса такое решение будет означать рост стоимости кредитования, поскольку процентные ставки по новым кредитам также будут повышаться.
Дубас отметил, что повышение учетной ставки является реакцией Национального банка на ускорение инфляции.
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В то же время, НБУ пересмотрел прогноз инфляции: если раньше ожидал ее на уровне 9,4%, то теперь прогнозирует рост до 10%.
По словам экономиста, ускорение инфляции обусловили три основных фактора:
  • ситуация на Ближнем Востоке, вызвавшая подорожание горючего;
  • рост заработных плат из-за дефицита рабочей силы;
  • проблемы в энергетическом секторе, из-за которых возникла необходимость закупать дорогостоящие импортные материалы для восстановления поврежденных энергогенерирующих мощностей.
Экономист также прогнозирует, что через полтора месяца НБУ поднимет учетную ставку до 16%.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 15,5%, учитывая устойчивое усиление фундаментального ценового давления и более существенное ускорение общей инфляции до конца года.
Повышение учетной ставки направлено на сохранение привлекательности гривневых активов, устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит уже в 2027 году вернуть инфляцию на траекторию замедления до 5%. НБУ готов и впредь использовать монетарный инструментарий, в частности дополнительно усиливать процентную политику для сдерживания ценового давления.
По материалам:
Громадське радіо
Депозиты
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