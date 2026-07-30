НБУ начинает модернизацию процентной политики: что изменится с 7 августа Сегодня 15:05 — Кредит&Депозит

Реформа процентной политики

Национальный банк Украины начинает модернизацию операционного дизайна процентной политики. Ее стратегическая цель — активизировать денежный рынок, развить надежные рыночные ориентиры стоимости средств и повысить эффективность монетарной трансмиссии для обеспечения ценовой стабильности.

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

Какие изменения вступят в силу с 7 августа

Первый этап трансформации стартует 7 августа 2026 года.

С этого дня НБУ изменит механизм проведения сделок с трехмесячными лимитированными депозитными сертификатами. Вместо полного удовлетворения заявок банков регулятор будет проводить процентные тендеры с предварительно объявленным объемом размещения этого инструмента раз в две недели.

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НБУ будет устанавливать объемы процентных тендеров с фокусом на сохранении привлекательности гривневых инструментов и стимулов для банков конкурировать за вкладчиков.

Возможности банков размещать ликвидность в трехмесячных депозитных сертификатах и ​​далее будут зависеть от их активности на рынке срочных гривневых депозитов населения.

Фактические объемы размещения будут определяться по результатам тендеров, что стимулирует банки активнее работать с собственной ликвидностью.

Почему НБУ меняет операционный дизайн

В Нацбанке отмечают, что действующий операционный дизайн процентной политики, который был введен в 2023 году, усилил эффективность процентной трансмиссии и роль учетной ставки в формировании финансовых условий.

Он в частности помог запустить конкуренцию банков за вкладчиков и обеспечить привлекательность гривневых инструментов сбережений. Если в 2022 году средняя доходность срочных депозитов в банках колебалась от 9 до 12%, то в июле 2026 года она превышает 14% ниже уровня учетной ставки НБУ. Вложения населения в срочные гривневые депозиты устойчиво растут: с начала 2026 года прирост составил почти 10%, а с начала полномасштабного вторжения вложения удвоились.

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Активизация конкуренции банков за вкладчиков способствовала увеличению склонности украинцев к сбережениям в гривне. Срочные гривневые депозиты и государственные облигации стали более понятными инструментами для населения, в частности, вложения украинцев в гривневые ОВГЗ с начала 2026 года выросли в 1,5 раза, а с начала полномасштабного вторжения — почти в 8 раз.

На фоне таких качественных изменений, а также стремительного развития кредитования, отдельные настройки действующего дизайна начали терять свою актуальность и ограничивать как рост сигнальной роли учетной ставки, так и стимулы для развития денежного рынка. В связи с этим НБУ решил начать постепенное обновление операционного дизайна, усиливая его рыночную направленность без рисков для привлекательности гривневых инструментов, устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных процессов.

Каждый последующий этап трансформации операционного дизайна будет опираться на результаты предыдущего этапа. НБУ будет анализировать влияние изменений на денежный рынок, депозитные ставки, спрос на гривневые активы, эффективность процентной трансмиссии и общие монетарные условия. При необходимости параметры операционного дизайна могут быть скорректированы.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 15,5%, учитывая устойчивое усиление фундаментального ценового давления и более существенное ускорение общей инфляции до конца года.

Повышение учетной ставки направлено на сохранение привлекательности гривневых активов, устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит уже в 2027 году вернуть инфляцию на траекторию замедления до 5%. НБУ готов и дальше использовать монетарный инструментарий, в частности дополнительно усиливать процентную политику для сдерживания ценового давления.

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