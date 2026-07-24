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Кредит наличными или кредитная карта: что выбрать

Кредит&Депозит
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Кредитная карта
Кредитная карта
Кредит наличными — это разновидность потребительского кредита, который можно оформить на любые нужды. Его особенность заключается в том, что банк выдает всю сумму займа наличными через кассу, после чего клиент может использовать деньги своему усмотрению.
Кредитная карта — это банковская карта с установленным кредитным лимитом, позволяющим пользоваться заемными средствами. В этом случае клиент платит проценты только за ту сумму, которую фактически использовал.

Когда стоит выбрать кредитную карту

Однозначного ответа на вопрос, что выгоднее — кредитная карта или кредит наличными, нет. Выбор зависит от конкретной ситуации и финансовых потребностей.
Если расходы сравнительно небольшие, распределены во времени и сложно предсказать, когда именно понадобятся средства, целесообразнее оформить кредитную карту. В таком случае не придется платить проценты за период, когда кредитные средства не использовались.
Кроме того, можно подать заявки в несколько банков. Если один банк откажет в установлении кредитного лимита, другой может одобрить его.
Если кредитный лимит будет открыт в нескольких банках, клиент получит больший запас доступных денег и больше возможностей воспользоваться льготным периодом.

Когда лучше оформить кредит наличными

Если планируются значительные расходы и заранее ясно, что быстро вернуть заемные средства не удастся, целесообразнее оформить кредит наличными.
При этом следует заранее уточнить в банке условия досрочного погашения, и если банк не потребует уплатить при этом комиссию, постараться оформить кредит наличными деньгами на больший срок. Так есть шанс не попасть под просрочку платежа и не нарваться на штрафные санкции.
Если деньги удастся вернуть быстро (в идеале — пока длится льготный период. — Ред.), то гораздо выгоднее будет оформить кредитную карту. Если уложиться в льготный срок, то платить вообще ничего не придется. Главное — если не удается погасить всю сумму до конца льготного периода, сделать хотя бы минимальный платеж, чтобы банк не стал начислять проценты и комиссию за просрочку платежа.
Подробнее о кредитных картах и ​​кредитах наличными рассказываем в статье «Кредитные карты или кредиты наличными: что выгоднее?».
По материалам:
Finance.ua
КредитыКредит наличнымиКредитные карты
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