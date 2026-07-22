Объем депозитов населения достиг исторического максимума Сегодня 15:05 — Кредит&Депозит

Депозиты украинцев превысили 1,75 трлн

С начала 2026 года объем сбережений украинцев в банках вырос на 133 млрд грн, или на 8,2%. По состоянию на 1 июля портфель вкладов населения превысил 1,75 трлн грн, что стало историческим максимумом.

Об этом шла речь во время круглого стола на тему «Спасут ли депозиты от инфляции и девальвации?», организованного «Финансовым клубом».

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Объем депозитов достиг исторического максимума

По словам начальницы отдела анализа финансового состояния банков департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков ФГВФЛ Юлии Заболотной, росту доверия вкладчиков способствует действие Закона № 2180. Документ предусматривает полное гарантирование суммы банковских вкладов и начисленных процентов на период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.

«Объем привлеченных вкладов населения на 1 июля достиг исторической отметки и превысил 1,75 трлн грн», — отметила Заболотная.

Темпы роста стали рекордными

По данным ФГВФЛ, за первое полугодие 2026 года объем депозитов населения увеличился на 133 млрд. грн., или на 8,2%.

Как отметила Заболотная, это самый высокий прирост за аналогичный период последних лет:

в начале 2023 года — на 46 млрд грн;

в 2024 году — на 60 млрд грн;

в 2025 году — на 86 млрд грн;

в 2026 году — на 133 млрд грн.

По ее словам, депозиты остаются основным инструментом сохранения сбережений украинцев.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные НБУ писал , что сохранение учетной ставки на уровне 15% в июне поддержало высокий спрос населения на гривневые срочные депозиты и облигации внутреннего государственного займа.

Также мы писали , что интерес украинцев к государственным облигациям вышел на рекордный уровень. В июне 2026 года объем ОВГЗ в собственности физических лиц стал самым большим за всю историю рынка. Так, на 24 июня 2026 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц достиг исторического максимума — 153,6 млрд грн.

Фінансовий клуб По материалам:

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