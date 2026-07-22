Объем депозитов населения достиг исторического максимума

По словам начальницы отдела анализа финансового состояния банков департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков ФГВФЛ Юлии Заболотной, росту доверия вкладчиков способствует действие Закона № 2180. Документ предусматривает полное гарантирование суммы банковских вкладов и начисленных процентов на период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.
«Объем привлеченных вкладов населения на 1 июля достиг исторической отметки и превысил 1,75 трлн грн», — отметила Заболотная.
Темпы роста стали рекордными
По данным ФГВФЛ, за первое полугодие 2026 года объем депозитов населения увеличился на 133 млрд. грн., или на 8,2%.
Как отметила Заболотная, это самый высокий прирост за аналогичный период последних лет:
в начале 2023 года — на 46 млрд грн;
в 2024 году — на 60 млрд грн;
в 2025 году — на 86 млрд грн;
в 2026 году — на 133 млрд грн.
По ее словам, депозиты остаются основным инструментом сохранения сбережений украинцев.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные НБУ писал, что сохранение учетной ставки на уровне 15% в июне поддержало высокий спрос населения на гривневые срочные депозиты и облигации внутреннего государственного займа.
Также мы писали, что интерес украинцев к государственным облигациям вышел на рекордный уровень. В июне 2026 года объем ОВГЗ в собственности физических лиц стал самым большим за всю историю рынка. Так, на 24 июня 2026 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц достиг исторического максимума — 153,6 млрд грн.