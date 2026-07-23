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Более половины всех депозитов в банках принадлежат всего 0,7% состоятельных украинцев

Кредит&Депозит
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Более половины всех депозитов в банках принадлежат всего 0,7% состоятельных украинцев
Более половины всех депозитов в банках принадлежат всего 0,7% состоятельных украинцев
Более половины всех депозитов в банках принадлежат всего 0,7% состоятельных украинцев.
Об этом сообщила представитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц во время круглого стола на тему «Спасут ли депозиты от инфляции и девальвации? «, организованного «Финансовым клубом».
По данным ФГВФЛ, в банках сейчас 73,6 млн вкладчиков: прирост с начала года составляет 1,6 млн человек, или 2,2%.
«Доля вкладчиков, имеющих вклады размером более 600 тыс. грн, незначительна и составляет 0,68%. В то же время их доля в структуре вкладов достаточно значительна — 53% всех вкладов», — говорит начальница отдела анализа финансового состояния банков департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков ФГВФЛ Юлия Заболотная.
В лимит до 200 тыс. грн, прежняя сумма гарантирования, попадает наибольшее количество как вкладчиков, так и сумм вкладов — 26%, или 459 млрд грн.
«Учитывая полную гарантию, у вкладчиков нет необходимости распределять свои средства между банками в пределах определенной комфортной суммы», — считает Юлия Заболотная.
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Соответственно, 73,6 млн вкладчиков означает, что в среднем один вкладчик держит деньги в трех разных банках.
Фонд гарантирования ожидает, что текущая структура вкладов адаптирована к лимиту 600 тыс. грн, который заработает после войны. «20% составляют вклады от 200 тыс. грн. до 600 тыс. грн. То есть вкладчики уже готовы размещать в банке до 600 тыс. грн. В таком случае 64% вкладов будут защищены Фондом», — объяснила Юлия Заболотная.
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По ее словам, поскольку Украина находится на активном пути вступления в Европейский союз, идет подготовка к приведению внутреннего законодательства в соответствие с европейскими нормами — в частности, по гарантированию вкладов в размере 100 тыс. евро (ориентировочно 5 млн грн).
По материалам:
Фінансовий клуб
Депозиты
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