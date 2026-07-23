Кредитные карты или кредиты наличными: что выгоднее? Сегодня 09:50 — Кредит&Депозит

Кредитная карта или кредит наличными, источник фото: pexels

Срочно понадобились средства, а нужной суммы в наличии нет? К примеру, предстоит дорогостоящее лечение, операция или необходимо сделать ремонт в квартире. Если одолжить у друзей или родственников не получается, остается один вариант: обратиться в банк.

Существует несколько способов одолжить у банка денег. Самые популярные из них — оформить кредитную карту или взять кредит наличными. Какой вариант лучше? Все зависит от многих факторов, которые следует учесть, а также конкретной ситуации.

Что такое кредитная карта

Кредитная карта — это карта с установленным на ней кредитным лимитом, подразумевающая возможность свободного пользования заемными деньгами на усмотрение клиента банка. Она предоставляет возможность совершать множество мелких и средних покупок. Их количество и размер ограничены только кредитным лимитом, который банк устанавливает по каждой кредитной карте индивидуально.

Кредитная карта, источник фото: pexels

В случае с кредитной картой клиент платит за использование только той части денег, которая была реально потрачена. Если не использовать заемные средства с кредитной карты, то ничего платить не придется.

Что такое кредит наличными

Кредит наличными — разновидность обычного потребительского кредита, который может быть оформлен на любые цели.

Его отличие состоит в том, что вся сумма кредита выдается в кассе банка клиенту наличными на руки. И он может делать с этими деньгами что угодно. Банк не контролирует, как клиент расходует полученные деньги и не требует от клиента отчет по их использованию.

Кредит наличными, источник фото: pexels

В этом состоит отличие кредита наличными от обычного кредита, например, на покупку бытовой техники.

В случае оформления кредита на бытовую технику клиент вообще получает на руки не денежные средства, а технику в свое пользование, а банк оформляет при этом выдачу кредита в сумме, равной стоимости техники.

Плюсы и минусы кредитной карты

Главным достоинством кредитной карты является льготный период, во время которого клиент вообще ничего не платит банку за пользование заемными деньгами. Льготный период может длиться от 30 до 92 дней. Это значит, что в самом лучшем случае можно потратить банковские деньги — и вернуть их спустя три месяца. Удобно и выгодно.

Правда даже если клиент и не погасил задолженность по кредитной карте вовремя, платить проценты он будет только за ту часть средств, которую потратил. Например, если по кредитной карте установлен лимит в размере 50 тыс. грн, а клиент потратил 10 тыс. грн и не погасил задолженность вовремя, проценты будут начислены только на эту сумму.

Удобство кредитной карты состоит в том, что с ее помощью можно делать множество мелких платежей, разнесенных по времени. И вновь: если клиент сможет погасить задолженность до истечения льготного периода, ему не придется ничего платить.

Т. е. если нужно купить что-то очень большое и дорогостоящее, клиенту просто может не хватить имеющихся на кредитной карте денег. Главным недостатком кредитных карт является обычно небольшой кредитный лимит. Чаще всего он составляет до 30−50 тысяч гривен. Лимиты больше 50−100 гривен — редкость, ими могут похвастать далеко не все клиенты.если нужно купить что-то очень большое и дорогостоящее, клиенту просто может не хватить имеющихся на кредитной карте денег.

Кроме того, банки, выдающие кредитные карты, крайне требовательно относятся к клиентским данным, в частности, к такому параметру, как кредитная история (сокращенно — КИ).

Если КИ клиента плохая или же у клиента вообще ее еще нет (никогда раньше не брал кредиты и не оформлял кредитные карты. — Ред.), то с большой степенью вероятности банк откажет клиенту в оформлении кредитной карты или же выделит ему небольшой кредитный лимит. И рассчитывать на его быстрое увеличение не стоит.

Если у клиента все нормально с кредитной историей, он имеет официальную работу и нет задержек по выплате зарплаты, банк чаще всего оформит ему кредитную карту.

У кредитной карты нет точного срока действия, как у кредита, то есть картой можно пользоваться много лет (пока банк существует. — Ред.).

Правда существуют и неудобства: если банк по какой-то причине усомнился в финансовой благонадежности своего клиента, он может на свое усмотрение (причем даже без уведомления клиента. — Ред.) уменьшить или вообще снизить до нуля кредитный лимит, закрыв доступ к заемным деньгам. Такое бывает нечасто, но исключить такой вариант нельзя, и это надо учитывать, планируя свои финансовые операции.

Плюсы и минусы кредита наличными

Кредит наличными обычно оформляется в банке на срок от 3 месяцев до 5 лет. Главным достоинством его (и преимуществом в сравнении с кредитной картой. — Ред.) является то, что шансы его оформить гораздо выше.

Конечно, банки и в этом случае будут изучать КИ клиента, но все же будут к нему более благосклонны. Причина проста: банки крайне заинтересованы в выдаче подобных кредитов. Все потому, что в отличие от кредитных карт, они приносят банку гораздо больший доход. Некоторые банки специально упрощают процедуру выдачи кредитов наличными, чтобы раздать их как можно больше.

Еще одним немаловажным преимуществом кредита наличными является то, что можно получить гораздо большую сумму, чем кредитный лимит по карте.

Так, если в среднем лимит по кредитной карте составляет от 10−20 до 40−50 тысяч гривен, то кредит наличными можно оформить и на 100, и на 200 тысяч.

Однако не бывает достоинств без недостатков. Главный недостаток кредита наличными — это гораздо более высокая стоимость его обслуживания. Процентная ставка по кредиту наличными обычно стартует от 50−55% годовых, и заемщик начинает платить проценты прямо со следующего дня после того, как получит кредит. Льготного периода для кредита наличными не существует, поэтому сэкономить на процентах получится только, если погасить кредит досрочно.

Что выбрать — кредитную карту или кредит наличными?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Необходимо проанализировать каждый частный случай, чтобы понять, что лучше выбрать — кредитную карту или кредит наличными.

Если предстоят небольшие расходы, они разнесены по времени и трудно спрогнозировать, когда понадобятся деньги, лучше оформить именно кредитную карту. Не придется платить проценты за те дни, когда деньги не использовались.

Причем стоит попробовать оформить ее в нескольких банках: один банк может не дать кредитный лимит, а другой — дать.

Если выйдет получить карту с кредитным лимитом сразу в нескольких банках, это вообще замечательно: таким образом клиент получит больше простора для маневров и большую сумму, которую можно потратить в льготном периоде. Если предстоят очень большие траты, и заранее известно, что быстро вернуть такую сумму банку клиент не сможет, однозначно лучше выбрать кредит наличными.

При этом стоит заранее уточнить у банка условия досрочного погашения, и если банк не потребует уплатить при этом комиссию, постараться оформить кредит наличными на больший срок. Так есть шанс не попасть под просрочку платежа и не нарваться на штрафные санкции.

Если деньги получится вернуть быстро (в идеале — пока длится льготный период. — Ред.), то гораздо выгоднее будет оформить кредитную карту. Если уложиться в льготный срок, то платить вообще ничего не придется. Главное — если не получается погасить всю сумму к концу льготного периода, внести хотя бы минимальный платеж, чтобы банк не начал начислять проценты и комиссию за просрочку платежа.

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