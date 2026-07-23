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Банкиры назвали идеальную стратегию сбережений для украинцев

Кредит&Депозит
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Банкиры назвали идеальную стратегию сбережений для украинцев
Банкиры назвали идеальную стратегию сбережений для украинцев
Банкиры назвали идеальную стратегию сбережений для украинцев.
Об этом рассказали банкиры во время круглого стола на тему «Спасут ли депозиты от инфляции и девальвации? «, организованного «Финансовым клубом».
Член правления, директор по развитию бизнеса Идея Банка Владимир Малый советует украинцам ориентироваться на уже сложившуюся на рынке структуру сбережений: 30−35% сбережений оставить в валюте, остальное — держать в гривне.
«Часть средств обязательно следует разместить на срочных депозитах, чтобы они приносили доход. А средства, необходимые для текущих нужд, — 20−50% - оставлять на текущих счетах, чтобы ими можно было воспользоваться в любой момент. Для этого существуют краткосрочные депозиты и текущие счета с функцией сбережения», — объяснил банкир.
Директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович считает, что самым выгодным инструментом для долгосрочного накопления остаются гривневые депозиты: «Наивысшая доходность сейчас — гривневые депозиты. Лишние средства, которые клиенты готовы экономить, следует вкладывать именно в этот продукт».
Для краткосрочных накоплений он рекомендует использовать сберегательные счета, а часть сбережений оставлять в валюте.
«Если речь идет о краткосрочных сбережениях на будущие покупки, то хорошим инструментом являются сберегательные счета с повышенной ставкой. Для душевного спокойствия 30−40% сбережений следует держать в валюте», — сказал Александр Супрунович.
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В то же время, по его мнению, валютные депозиты с минимальной доходностью не обладают особыми преимуществами. «Если выбирать между валютным счетом и депозитом со ставкой 0,2−1%, то я бы оставлял деньги на обычных текущих счетах», — советует он.
Директор департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев рекомендует пока что не фиксировать средства на слишком длительный срок.
«Сейчас я бы рекомендовал клиентам размещать гривневые депозиты сроком до шести месяцев», — подчеркнул он.
В конце года, по его словам, банки традиционно активизируют борьбу за вкладчиков. «После этого следует принимать решение о переоформлении депозита, ведь в конце года большинство банков предлагают акционные условия и повышенные ставки. Кроме того, конец года — это время подведения итогов и формирования понимания перспектив на следующий год», — посоветовал Дмитрий Замотаев.
По материалам:
Фінансовий клуб
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