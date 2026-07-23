Банкиры назвали идеальную стратегию сбережений для украинцев Сегодня 13:00 — Кредит&Депозит

Банкиры назвали идеальную стратегию сбережений для украинцев

Банкиры назвали идеальную стратегию сбережений для украинцев.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола на тему « Спасут ли депозиты от инфляции и девальвации? «, организованного «Финансовым клубом».

30−35% сбережений оставить в валюте, остальное — держать в гривне. Член правления, директор по развитию бизнеса Идея Банка Владимир Малый советует украинцам ориентироваться на уже сложившуюся на рынке структуру сбережений:

«Часть средств обязательно следует разместить на срочных депозитах, чтобы они приносили доход. А средства, необходимые для текущих нужд, — 20−50% - оставлять на текущих счетах, чтобы ими можно было воспользоваться в любой момент. Для этого существуют краткосрочные депозиты и текущие счета с функцией сбережения», — объяснил банкир.

остаются гривневые депозиты: «Наивысшая доходность сейчас — гривневые депозиты. Лишние средства, которые клиенты готовы экономить, следует вкладывать именно в этот продукт». Директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович считает, что самым выгодным инструментом для долгосрочного накопления«Наивысшая доходность сейчас — гривневые депозиты. Лишние средства, которые клиенты готовы экономить, следует вкладывать именно в этот продукт».

Для краткосрочных накоплений он рекомендует использовать сберегательные счета, а часть сбережений оставлять в валюте.

«Если речь идет о краткосрочных сбережениях на будущие покупки, то хорошим инструментом являются сберегательные счета с повышенной ставкой. Для душевного спокойствия 30−40% сбережений следует держать в валюте», — сказал Александр Супрунович.

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В то же время, по его мнению, валютные депозиты с минимальной доходностью не обладают особыми преимуществами. «Если выбирать между валютным счетом и депозитом со ставкой 0,2−1%, то я бы оставлял деньги на обычных текущих счетах», — советует он.

Директор департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев рекомендует пока что не фиксировать средства на слишком длительный срок.

«Сейчас я бы рекомендовал клиентам размещать гривневые депозиты сроком до шести месяцев», — подчеркнул он.

В конце года, по его словам, банки традиционно активизируют борьбу за вкладчиков. «После этого следует принимать решение о переоформлении депозита, ведь в конце года большинство банков предлагают акционные условия и повышенные ставки. Кроме того, конец года — это время подведения итогов и формирования понимания перспектив на следующий год», — посоветовал Дмитрий Замотаев.

Фінансовий клуб По материалам:

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