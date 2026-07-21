ПАРТНЕРСКАЯ Вклады на 12 месяцев полностью покрывают прогнозную инфляцию: эксперт Идея Банка объяснил, какие депозиты — самые выгодные Сегодня 14:49 — Фондовый рынок

Вклады на 12 месяцев полностью покрывают прогнозную инфляцию: эксперт Идея Банка объяснил, какие депозиты — самые выгодные

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