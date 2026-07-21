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Electronic Arts продают саудитам за $55 млрд: ЕС готовится одобрить рекордную сделку

Фондовый рынок
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Для Саудовской Аравии приобретение одного из крупнейших игровых издателей мира является важным шагом в реализации стратегии диверсификации экономики.
Для Саудовской Аравии приобретение одного из крупнейших игровых издателей мира является важным шагом в реализации стратегии диверсификации экономики.
Группа инвесторов во главе с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) обратилась в Европейскую комиссию за антимонопольным согласованием приобретения американского разработчика видеоигр Electronic Arts (EA) за 55 млрд долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Европейская комиссия, выполняющая функции антимонопольного регулятора ЕС, должна принять предварительное решение по соглашению до 22 июля.
Регулятор может согласовать приобретение без дополнительных условий, одобрить его с обязательствами для сторон или приступить к углубленному антимонопольному расследованию, если обнаружит риски для конкуренции.

Кто участвует в сделке

В консорциум инвесторов, кроме Public Investment Fund, входят инвестиционная компания Affinity Partners, а также частная инвестиционная компания Silver Lake.
Соглашение по покупке Electronic Arts проходит еще с сентября 2025 года, когда консорциум объявил о намерении приобрести владельца брендов EA Sports FC, The Sims, Battlefield и Need for Speed. Издатель входит в тройку крупнейших игроков индустрии наряду с Activision Blizzard и Take-Two. В декабре 2025 года акционеры EA одобрили продажу за 55 млрд долларов.

Какие согласования еще необходимы

Ожидается, что сделка получит антимонопольное одобрение Европейского Союза.
В то же время консорциуму также необходимо пройти проверку в соответствии с правилами ЕС по иностранным субсидиям, которые призваны предотвращать недобросовестную конкуренцию в случае приобретения компаний при поддержке государственного финансирования.
Для Саудовской Аравии приобретение одного из крупнейших игровых издателей мира является важным шагом в реализации стратегии диверсификации экономики. Королевство активно инвестирует в игровые студии, киберспорт и туристическую отрасль, стремясь снизить зависимость от нефтяных доходов.
Для самой EA такое соглашение может означать более гибкий подход к разработке игр. Без давления со стороны инвесторов и необходимости ежеквартально отчитываться о финансовых показателях студии смогут сосредоточиться на улучшении качества и развитии своих игр.
По материалам:
Finance.ua
ЕС
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