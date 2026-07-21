Ryanair потерял треть прибыли из-за подорожания топлива Сегодня 04:34 — Фондовый рынок

Ryanair перевезла 61,3 млн пассажиров

Ирландский авиаперевозчик Ryanair сообщил о существенном снижении прибыли.

Об этом говорится в официальном отчете Ryanair.

Чистая прибыль за апрель-июнь уменьшилась на 34% и составила €538 млн по сравнению с €820 млн за тот же период прошлого года.

Причины уменьшения доходов

Главной причиной снижения доходности стал рост цен на топливо: стоимость той части авиационного горючего, которая не была защищена хеджированием (20% от общих объемов закупки), за квартал выросла вдвое — до $150 за баррель. В компании объясняют это, прежде всего, ситуацией вокруг конфликта на Ближнем Востоке.

Выручка авиакомпании выросла на 0,9%, до €4,38 млрд (против €4,34 млрд годом ранее), тогда как операционные расходы увеличились на 11% - до €3,81 млрд с €3,42 млрд.

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Ryanair перевезла 61,3 млн пассажиров, что на 5,9% превышает показатель прошлого года (57,9 млн).

«Доход на одного пассажира снизился на 5% (средняя стоимость билета снизилась на 6%, а доход от дополнительных услуг остался на прежнем уровне). Единичные расходы выросли на 5%, поскольку не хеджированные цены на авиационное топливо в первом квартале удвоились до 150 долл. за баррель», — сообщили в пресс-службе.

Авиатопливо на финансовый год 2027 года хеджировано на 80% по цене 67 долларов за баррель.

Последний облигационный выпуск на сумму 1,2 млрд евро был погашен в мае, благодаря чему у группы пока нет долгов, добавили в Ryanair.

Напомним, в мае Finance.ua писал , что Ryanair получил рекордную прибыль после налогообложения в размере 2,26 млрд евро за год, завершившийся мартом 2026 года. Это на 40% больше, чем в прошлом финансовом году.

Генеральный директор Майкл О’Лири заявлял, что стратегия хеджирования рисков топлива Ryanair снизила непосредственное влияние недавнего роста цен на нефть, вызванного войной в Иране и опасениями относительно судоходных маршрутов в Персидском заливе.

Економічна Правда По материалам:

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