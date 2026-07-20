0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Дії» запустили услугу переноса номера — детали

Личные финансы
1
В «Дії» запустили услугу переноса номера — детали
В «Дії» запустили услугу переноса номера — детали
Теперь подать заявление на перенос номера можно в приложении «Дія»: первоначально услуга доступна для перехода на lifecell.
Позже присоединятся другие операторы, в том числе «Киевстар» и Vodafone.
Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
Читайте также
Услуга переноса номера (MNP или Mobile Number Portability) — это возможность изменить мобильного оператора, сохранив при этом свой старый номер телефона вместе с кодом.

Как перенести номер через «Дію»:

  • Подайте заявление в приложении «Дія» в разделе Сервисы — Перенос номера;
  • Купите SIM-карту lifecell — в магазине или онлайн;
  • Добавьте номер SIM-карты к заявлению;
  • Дождитесь подтверждения текущего оператора;
  • Получите SMS с датой и временем переноса;
  • После начала переноса установите SIM-карту lifecell;
  • Используйте свой номер уже в новой сети.
Читайте также
«Ваш номер остается прежним — вместе с кодом оператора. Изменяется только мобильная сеть. А если у вас статус пенсионера, можно подключить социальный тариф „Турбота“ от lifecell за 190 грн в месяц», — говорится в сообщении.
Ранее писали, что мобильный оператор lifecell сообщил об изменении условий акции «Гигабайты без границ» для абонентов тарифа «Жара Лайт Роуминг». Изменения вступят в силу с 10 июня 2026 г. и будут касаться объема интернет-трафика, доступного в роуминге.
Указанный объем интернет-трафика будет предоставлен после первой оплаты четырехнедельного пакета услуг по тарифному плану, проведенной после 10 июня 2026 года.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Lifecell
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems