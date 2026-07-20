В «Дії» запустили услугу переноса номера — детали Сегодня 16:12 — Личные финансы

В «Дії» запустили услугу переноса номера — детали

Теперь подать заявление на перенос номера можно в приложении «Дія»: первоначально услуга доступна для перехода на lifecell.

Позже присоединятся другие операторы, в том числе «Киевстар» и Vodafone.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

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Услуга переноса номера (MNP или Mobile Number Portability) — это возможность изменить мобильного оператора, сохранив при этом свой старый номер телефона вместе с кодом.

Как перенести номер через «Дію»:

Подайте заявление в приложении «Дія» в разделе Сервисы — Перенос номера;

Купите SIM-карту lifecell — в магазине или онлайн;

Добавьте номер SIM-карты к заявлению;

Дождитесь подтверждения текущего оператора;

Получите SMS с датой и временем переноса;

После начала переноса установите SIM-карту lifecell;

Используйте свой номер уже в новой сети.

«Ваш номер остается прежним — вместе с кодом оператора. Изменяется только мобильная сеть. А если у вас статус пенсионера, можно подключить социальный тариф „Турбота“ от lifecell за 190 грн в месяц», — говорится в сообщении.

Ранее писали , что мобильный оператор lifecell сообщил об изменении условий акции «Гигабайты без границ» для абонентов тарифа «Жара Лайт Роуминг». Изменения вступят в силу с 10 июня 2026 г. и будут касаться объема интернет-трафика, доступного в роуминге.

Указанный объем интернет-трафика будет предоставлен после первой оплаты четырехнедельного пакета услуг по тарифному плану, проведенной после 10 июня 2026 года.

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