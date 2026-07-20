«Ваш номер остается прежним — вместе с кодом оператора. Изменяется только мобильная сеть. А если у вас статус пенсионера, можно подключить социальный тариф „Турбота“ от lifecell за 190 грн в месяц», — говорится в сообщении.
Ранее писали, что мобильный оператор lifecell сообщил об изменении условий акции «Гигабайты без границ» для абонентов тарифа «Жара Лайт Роуминг». Изменения вступят в силу с 10 июня 2026 г. и будут касаться объема интернет-трафика, доступного в роуминге.
Указанный объем интернет-трафика будет предоставлен после первой оплаты четырехнедельного пакета услуг по тарифному плану, проведенной после 10 июня 2026 года.