0 800 307 555
ру
lifecell изменил условия тарифа «Турбота»: кто может пользоваться (условия)

Фондовый рынок
15
Мобильный оператор lifecell расширяет условия подключения акционного тарифного плана «Турбота» стоимостью 190 грн в месяц.
Об этом finance.ua сообщила пресс-служба оператора.
Отныне тариф доступен всем абонентам в возрасте от 55 лет — как действующим пользователям, так и новым, включая тех, кто переходит к lifecell от других операторов с сохранением номера по процедуре MNP.

Сроки

lifecell ввел дополнительные способы подключения акционного тарифного плана «Турбота» стоимостью 190 грн в месяц и гарантией неизменной цены до 31 декабря 2027 года.

Кто может воспользоваться

Воспользоваться предложением могут все абоненты в возрасте от 55 лет — независимо от того, переходят ли они к lifecell от других операторов с сохранением номера (MNP), пользуются ли сетью или планируют подключение.
С 15 апреля 2026 года подключить акционный тариф «Турбота» могут все абоненты от 55 лет после подтверждения возраста (идентификации в соответствии с действующим законодательством) и предоставления копии паспорта.
Новые пользователи могут приобрести и активировать стартовый пакет «Универсальный», выбрать тариф «Турбота» и оплатить пакет услуг — тогда первый пакет услуг в месяц будет стоить 140 грн (за счет разницы стоимости стартового пакета).
Также тариф можно подключить через стартовый пакет «Макси»: при переходе на «Турботу» в течение 28 дней после активации первый пакет услуг предоставляется в пределах уже оплаченного пакета по тарифу «Макси».
Абоненты других операторов могут подключить тариф при переходе на lifecell с сохранением номера по процедуре MNP.

Что входит в тариф

  • Акционный тариф «Турбота» включает в себя безлимитные звонки в сети lifecell,
  • 1000 минут для звонков на номера других операторов по Украине,
  • 20 ГБ интернета,
  • также безлимитный объем интернет-трафика для доступа к популярным приложениям, включая YouTube, Viber, Facebook, TikTok и другие.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Lifecell
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems