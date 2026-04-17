lifecell изменил условия тарифа «Турбота»: кто может пользоваться (условия)

Отныне тариф доступен всем абонентам в возрасте от 55 лет — как действующим пользователям, так и новым, включая тех, кто переходит к lifecell от других операторов с сохранением номера по процедуре MNP.
Сроки
lifecell ввел дополнительные способы подключения акционного тарифного плана «Турбота» стоимостью 190 грн в месяц и гарантией неизменной цены до 31 декабря 2027 года.
Кто может воспользоваться
Воспользоваться предложением могут все абоненты в возрасте от 55 лет — независимо от того, переходят ли они к lifecell от других операторов с сохранением номера (MNP), пользуются ли сетью или планируют подключение.
С 15 апреля 2026 года подключить акционный тариф «Турбота» могут все абоненты от 55 лет после подтверждения возраста (идентификации в соответствии с действующим законодательством) и предоставления копии паспорта.
Новые пользователи могут приобрести и активировать стартовый пакет «Универсальный», выбрать тариф «Турбота» и оплатить пакет услуг — тогда первый пакет услуг в месяц будет стоить 140 грн (за счет разницы стоимости стартового пакета).
Также тариф можно подключить через стартовый пакет «Макси»: при переходе на «Турботу» в течение 28 дней после активации первый пакет услуг предоставляется в пределах уже оплаченного пакета по тарифу «Макси».
Абоненты других операторов могут подключить тариф при переходе на lifecell с сохранением номера по процедуре MNP.
Что входит в тариф
Акционный тариф «Турбота» включает в себя безлимитные звонки в сети lifecell,
1000 минут для звонков на номера других операторов по Украине,
20 ГБ интернета,
также безлимитный объем интернет-трафика для доступа к популярным приложениям, включая YouTube, Viber, Facebook, TikTok и другие.