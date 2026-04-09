lifecell удвоил сумму уплаченных налогов с начала войны

Мобильный оператор lifecell, входящий в группу компаний DVL , в 2025 году уплатил в бюджеты всех уровней 3,96 млрд грн налогов и сборов, что почти вдвое больше, чем в 2022 году (2,03 млрд грн).

Об этом сообщила пресс-служба компании для finance.ua.

В 2025 году объем налоговых платежей вырос более чем на 95% по сравнению с 2022 годом, что отображает как развитие бизнеса, так и повышение операционной устойчивости компании.

Суммарно за 2022−2025 годы lifecell уплатил более 11,6 млрд грн налогов, последовательно наращивая взнос в государственный бюджет даже в условиях военной экономики.

Общий объем капитальных инвестиций lifecell с начала полномасштабной войны составляет около 16 млрд грн, из которых более 2 млрд грн было направлено на обеспечение энергоустойчивости сети.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.