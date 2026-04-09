0 800 307 555
ру
0 800 307 555
lifecell удвоил сумму уплаченных налогов с начала войны

Фондовый рынок
34
Мобильный оператор lifecell, входящий в группу компаний DVL , в 2025 году уплатил в бюджеты всех уровней 3,96 млрд грн налогов и сборов, что почти вдвое больше, чем в 2022 году (2,03 млрд грн).
Об этом сообщила пресс-служба компании для finance.ua.
В 2025 году объем налоговых платежей вырос более чем на 95% по сравнению с 2022 годом, что отображает как развитие бизнеса, так и повышение операционной устойчивости компании.
Суммарно за 2022−2025 годы lifecell уплатил более 11,6 млрд грн налогов, последовательно наращивая взнос в государственный бюджет даже в условиях военной экономики.
Общий объем капитальных инвестиций lifecell с начала полномасштабной войны составляет около 16 млрд грн, из которых более 2 млрд грн было направлено на обеспечение энергоустойчивости сети.
До этого Finance.ua отмечал, что начиная со 2 апреля 2026 года в lifecell начинают действовать новые цены на архивные тарифные планы. Компания предоставила перечень тарифных планов и новые цены.
Также ранее lifecell расширил тариф для абонентов старшего поколения. Он открыл возможность перехода на акционный тариф «Турбота» украинцам от 55 лет с сохранением своего номера через процедуру MNP.
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems