lifecell удвоил сумму уплаченных налогов с начала войны
Мобильный оператор lifecell, входящий в группу компаний DVL , в 2025 году уплатил в бюджеты всех уровней 3,96 млрд грн налогов и сборов, что почти вдвое больше, чем в 2022 году (2,03 млрд грн).
Об этом сообщила пресс-служба компании для finance.ua.
В 2025 году объем налоговых платежей вырос более чем на 95% по сравнению с 2022 годом, что отображает как развитие бизнеса, так и повышение операционной устойчивости компании.
Суммарно за 2022−2025 годы lifecell уплатил более 11,6 млрд грн налогов, последовательно наращивая взнос в государственный бюджет даже в условиях военной экономики.
Общий объем капитальных инвестиций lifecell с начала полномасштабной войны составляет около 16 млрд грн, из которых более 2 млрд грн было направлено на обеспечение энергоустойчивости сети.
До этого Finance.ua отмечал, что начиная со 2 апреля 2026 года в lifecell начинают действовать новые цены на архивные тарифные планы. Компания предоставила перечень тарифных планов и новые цены.
Также ранее lifecell расширил тариф для абонентов старшего поколения. Он открыл возможность перехода на акционный тариф «Турбота» украинцам от 55 лет с сохранением своего номера через процедуру MNP.
