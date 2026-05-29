Винницкая область получит до 375 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности

Кабмин принял решение о включении индустриального парка «Уладовка АгроОил Хаб» в Винницкой области в Реестр индустриальных парков. Реализация проекта позволит создать до 375 новых рабочих мест и усилить промышленный потенциал региона.
Индустриальный парк создан на территории села Уладовка Хмильникского района Винницкой области сроком 40 лет. Его площадь составляет 15,6552 га.
На территории парка планируется размещение предприятий перерабатывающей промышленности. Это будет способствовать развитию местной занятости, промышленному росту, внедрению новейших технологий и экономическому развитию общества.
Предпочтение отдается производству растительного масла и животных жиров, других пищевых продуктов, химической продукции, а также пластмассовых изделий.
Инициатором создания индустриального парка является общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Уладовский маслоэкстрационный завод». Для развития парка планируется привлечь 278,9 млн грн из разных источников, в том числе кредитные средства и государственное стимулирование.
«Масло-жировая отрасль — это тот сектор, где у Украины есть реальное сырьевое преимущество. У „Уладовки АгроОил Хаб“ есть все предпосылки, чтобы превратить это преимущество в конкретные рабочие места и увеличить долю переработки в структуре ВВП — это и есть цель политики „Сделано в Украине“», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.
Finance.ua
