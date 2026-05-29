0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поляки хотят купить часть крупнейшей сети АЗС Украины

Фондовый рынок
85
Поляки хотят купить часть крупнейшей сети АЗС Украины
Поляки хотят купить часть крупнейшей сети АЗС Украины
Польская группа Orlen заинтересована в расширении своего присутствия в Украине и ведет переговоры о возможном участии в «Укрнафте».
Об этом в ходе пресс-конференции в четверг заявил президент компании Иренеуш Фонфара, передает bankier.pl.

Украинский рынок является ключевым для Orlen

По словам главы Orlen, украинский рынок имеет стратегическое значение для группы, в частности, для нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяе, который реализует в Украине почти 18% своей продукции.
«Мы верим, что война завершится победой Украины. Мы хотели бы быть привлечены в этом рынке больше, чем сейчас. Мы являемся одним из главных партнеров по поставке топлива в Украину и хотим усиливать свои позиции», — заявил Иренеуш Фонфара.
Он также сообщил, что с лета прошлого года Orlen поставлял в Украину примерно одно судно газа в месяц.

Компания ведет переговоры на предмет «Укрнафты»

По словам Фонфары, из-за погодных условий поставки временно приостановлены. В то же время, компания рассчитывает возобновить помощь партнерам с наполнением газовых хранилищ уже с июня.
«Мы продаем около полутора миллионов тонн нефтепродуктов в год в Украине», — отметил он.
Кроме того, Orlen начал переговоры о возможном участии в «Укрнафте».
«Мы начали обсуждение возможности нашего участия в Укрнефти. Мы находимся в процессе в качестве одного из партнеров. Будет ли это участие и каким именно оно будет — это вопрос переговоров с украинской стороной. Но еще раз подчеркну: мы являемся одним из партнеров в этих переговорах», — сказал президент Orlen.

Orlen также рассматривает расширение в Северной Америке

Фонфар также заявил о готовности компании усиливать присутствие в Северной Америке.
Orlen внимательно следит за развитием LNG-инфраструктуры в Канаде, где происходит смещение LNG-портов на восточное побережье и строится новый терминал. Компания также анализирует ситуацию на рынке США.
«В этой связи мы ищем человека с опытом работы на этом рынке. Окончательное решение по кандидатуре еще не принято, но надеюсь, что этот процесс вскоре завершится», — отметил он.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что польский бизнес заявляет о трудностях с работой в Украине и жалуется на потерю позиций в тендерах в пользу турецких компаний. Среди главных проблем предприниматели называют коррупцию, сложные условия инвестиций и недостаточную поддержку со стороны польских государственных институтов.
По материалам:
Finance.ua
ПольшаБизнесГаз
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems