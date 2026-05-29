Поляки хотят купить часть крупнейшей сети АЗС Украины

Польская группа Orlen заинтересована в расширении своего присутствия в Украине и ведет переговоры о возможном участии в «Укрнафте».

Об этом в ходе пресс-конференции в четверг заявил президент компании Иренеуш Фонфара, передает bankier.pl.

Украинский рынок является ключевым для Orlen

По словам главы Orlen, украинский рынок имеет стратегическое значение для группы, в частности, для нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяе, который реализует в Украине почти 18% своей продукции.

«Мы верим, что война завершится победой Украины. Мы хотели бы быть привлечены в этом рынке больше, чем сейчас. Мы являемся одним из главных партнеров по поставке топлива в Украину и хотим усиливать свои позиции», — заявил Иренеуш Фонфара.

Он также сообщил, что с лета прошлого года Orlen поставлял в Украину примерно одно судно газа в месяц.

Компания ведет переговоры на предмет «Укрнафты»

По словам Фонфары, из-за погодных условий поставки временно приостановлены. В то же время, компания рассчитывает возобновить помощь партнерам с наполнением газовых хранилищ уже с июня.

«Мы продаем около полутора миллионов тонн нефтепродуктов в год в Украине», — отметил он.

Кроме того, Orlen начал переговоры о возможном участии в «Укрнафте».

«Мы начали обсуждение возможности нашего участия в Укрнефти. Мы находимся в процессе в качестве одного из партнеров. Будет ли это участие и каким именно оно будет — это вопрос переговоров с украинской стороной. Но еще раз подчеркну: мы являемся одним из партнеров в этих переговорах», — сказал президент Orlen.

Orlen также рассматривает расширение в Северной Америке

Фонфар также заявил о готовности компании усиливать присутствие в Северной Америке.

Orlen внимательно следит за развитием LNG-инфраструктуры в Канаде, где происходит смещение LNG-портов на восточное побережье и строится новый терминал. Компания также анализирует ситуацию на рынке США.

«В этой связи мы ищем человека с опытом работы на этом рынке. Окончательное решение по кандидатуре еще не принято, но надеюсь, что этот процесс вскоре завершится», — отметил он.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что польский бизнес заявляет о трудностях с работой в Украине и жалуется на потерю позиций в тендерах в пользу турецких компаний. Среди главных проблем предприниматели называют коррупцию, сложные условия инвестиций и недостаточную поддержку со стороны польских государственных институтов.

