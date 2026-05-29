SkyUp запускає програму для українських військових — білет за 1 євро

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines объявила о запуске специальной программы «Крылья благодарности», направленной на поддержку украинских военных.

В рамках инициативы пассажиры со статусом участника боевых действий смогут покупать билеты на регулярные рейсы за символическую цену.

Об этом сообщает официальное представительство авиаперевозчика.

В чем суть

Согласно условиям программы, стоимость перелета для ветеранов будет составлять всего 1 евро плюс аэропортовые сборы. Специальный тариф будет действовать по всем регулярным направлениям авиакомпании.

Ключевые условия программы «Крылья благодарности»

На каждом регулярном вылете SkyUp при наличии свободных мест в самолете для заказа по этой программе будет доступно до 4 билетов. Авиакомпания также учла специфику военной службы. В случае изменения обстоятельств пассажира (предоставление официального приказа об изменении дат отпуска или медицинской справки) SkyUp будет бесплатно переносить дату перелета.

Как известно, компания SkyUp сумела спасти свой флот, выведя в начале полномасштабного вторжения почти все самолеты из Украины. Из-за закрытия воздушного пространства Украины компания полностью изменила бизнес-модель. Флот перебазировался в Европу, и SkyUp переориентировался на мокрый лизинг (ACMI-контракты), выполняя рейсы для других мировых авиакомпаний.

Главная базовая локация авиакомпании находится в Кишиневе (Молдова).

Куда летают

Отсюда самолеты компании выполняют регулярные рейсы в более десятка городов Европы, среди которых Мадрид, Барселона, Аликанте, Пальма-де-Майорка (Испания), Париж, Ницца (Франция), Лиссабон (Португалия), Афины, Салоники (Греция), Ларнака (Кипр) и курортные города Турции (Анталия, Бодрум, Даламан), Египет.

