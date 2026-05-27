Польський бізнес скаржиться, що його витісняють з України Сьогодні 14:04

Польські підприємці заявляють про системні проблеми під час роботи в Україні

Польський бізнес заявляє про труднощі з роботою в Україні та скаржиться на втрату позицій у тендерах на користь турецьких компаній. Серед головних проблем підприємці називають корупцію, складні умови для інвестицій та недостатню підтримку з боку польських державних інституцій.

Про це повідомляє Money.pl.

Минулого тижня польська делегація на чолі з міністром фінансів та економіки Анджеєм Доманським відвідала Київ. До складу місії також увійшли заступники міністрів енергетики, сільського господарства, інфраструктури та цифровізації, а також представники польського бізнесу, зокрема оборонного сектору та компаній подвійного призначення.

Сторони обговорювали інвестиції в енергетичну сферу, розвиток технологій дронів та підготовку до Конференції з відбудови України, яка відбудеться у червні в Гданську.

Польські компанії скаржаться на умови роботи в Україні

За інформацією видання, польські підприємці заявляють про системні проблеми під час роботи в Україні. Зокрема, це короткі терміни тендерів, складні умови участі та втрату контрактів на користь турецьких компаній.

«Ми фактично спостерігаємо ситуації, коли польські компанії, які прагнуть інвестувати туди капітал, витісняються, що вигідно, наприклад, турецьким компаніям», — заявив один із представників бізнесу на умовах анонімності.

Також польські підприємці наголошують на проблемі корупції, яку деякі співрозмовники видання назвали «додатковим податком».

Крім того, представники бізнесу вважають недостатньою присутність польських інституцій розвитку в Україні, які могли б підтримувати інвесторів на місцевому рівні.

Ще одним викликом для двосторонніх відносин буде вступ України до Європейського Союзу. У матеріалі зазначається, що вступ може негативно вплинути на польське сільське господарство, а також на транспортний сектор. Польський уряд наразі не зацікавлений у будь-якій непрямій присутності Києва в ЄС або в прискоренні переговорів про вступ.

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський позитивно оцінив результати поїздки до Києва. Водночас поїздка до Києва не призвела до підписання жодного багатомільярдного контракту.

«Я радий, що українська сторона відкрита до діалогу для вирішення складних питань. Ми досягли 110% наших цілей», — заявив він журналістам після завершення візиту.

За його словами, сторони також обговорили можливе збільшення постачання газу з Польщі через термінали FSRU та співпрацю у сфері безпілотних технологій. Окремо у Києві було підписано угоду між польськими та українськими освітніми й аналітичними установами щодо співпраці у науковій та експертній сферах.

