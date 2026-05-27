Повернення ПДВ на електромобілі вплинуло на забезпечення військових на лінії фронту

Казна та Політика
Наземний бойовий дрон української розробки. Фото: Brave1
Повернення податку на додану вартість (ПДВ) на електромобілі вплинуло на забезпечення військових на лінії фронту, адже деякі наземні роботизовані комплекси (НРК) класифікуються як колісні транспортні засоби з електричним приводом.
Про це повідомляє Агенція оборонних закупівель (АОЗ) у коментарі УНІАН.
«Додатковий вплив на строки укладання контрактів мало оновлення податкового законодавства з початку 2026 року. Частина НРК за своїми технічними характеристиками класифікується як колісні транспортні засоби з електричним приводом і підпадає під відповідні коди УКТ ЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. — Ред.)», — зазначили у агенції.

Що змінилося

Через скасування пільгового режиму оподаткування для таких категорій почали здійснювати з урахуванням ПДВ. Через це довелося переглянути вартість: виробники повторно отримували експертні висновки щодо ціни з урахуванням ПДВ, а раніше затверджені параметри фінансування потребували коригування.
Наприкінці березня було ухвалено рішення, яке дозволило контрактування у межах фінансування навіть за перевищення вартості, що фактично розблокувало укладання контрактів на більшість типів НРК.
«Водночас виробничий цикл НРК становить у середньому 3−4 місяці, відповідно постачання починається після цього періоду. Зміщення строків контрактування напряму впливає на строки фактичних поставок», — додали в оборонному відомстві.
Таким чином, ймовірно, якщо бюджет закупівлі залишився той самий, але ціна комплексів зросла, то кількість НРК могла виявитися меншою.
У АОЗ зазначили також, що цього року закупівлі наземних роботизованих комплексів проводять відповідно до визначених Генеральним штабом переліків і специфікацій. Специфікацію НРК довели до Агенції оборонних закупівель на початку березня та у квітні цього року. Після цього стартувало контрактування, і наразі за березневою специфікацією вже уклали 98% контрактів, а за квітневою — 75%.

Повернення ПДВ на електромобілі

З 1 січня 2026 року в Україні скасували пільги з ПДВ на імпорт електромобілів, що призвело до подорожчання електрокарів.
Фахівці Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів прогнозували, що у разі завершення дії пільг електрокари подорожчають приблизно на 30% - у випадку електромобілів із Китаю, та на 20% - щодо європейських авто. Оцінки фахівців щодо пільг на електромобілі були діаметрально протилежними. Дехто з них казав, що повернення ПДВ на електромобілі може обвалити ринок, що нанесе шкоду процесу електрифікації українського автопарку.
З іншого боку директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн вважає, що пільги на електрокари були недоречними через війну та гостру потребу України у грошах. Всього, за підрахунками фахівця, за останні роки бюджет через них втратив понад 60 мільярдів гривень.
За матеріалами:
УНІАН
