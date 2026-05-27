Механізм дій після ворожих атак: три ключові інструменти підтримки бізнесу Сьогодні 10:23 — Казна та Політика

Алгоритм дій та державні програми, що дозволяють оперативно відновлювати роботу постраждалих внаслідок ворожих ракетних атак підприємств Києва та Київської області, компенсувати збитки та зберігати робочі місця.

Про це пише Мінекономіки

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький розповів про 3 ключові інструменти підтримки бізнесу.

Гранти на відновлення виробничих підприємств. Українські виробники у сфері переробної промисловості можуть отримати до 16 млн грн, а держава покриває до 80% вартості проєкту.

Державна програма компенсації втрат від воєнних ризиків. Передбачає компенсацію за пошкоджене або знищене майно до 30 млн грн, а також часткове покриття витрат на страхування воєнних ризиків — до 3 млн грн.

«Точка опори» для підприємств, які змушені тимчасово зупинити роботу через обстріли.

Передбачено компенсацію частини зарплат працівників та ЄСВ у період простою або релокації підприємства.

«Для Києва та Київської області вже напрацьований чіткий алгоритм дій для підприємств, які постраждали внаслідок ворожих атак. Наше завдання — щоб кожен підприємець знав, куди звертатися, як швидко отримати допомогу та які державні інструменти вже працюють для відновлення економічної активності. Держава готова підтримувати бізнес навіть у найскладніших умовах», — наголосив Тарас Висоцький.

Також заступник міністра закликав представників військових адміністрацій максимально поширювати інформацію про доступні програми підтримки серед бізнесу та допомагати підприємствам у підготовці заявок.

Алгоритм дій для підприємств Києва, що постраждали від атак, тут

Алгоритм дій для підприємств Київської області, що постраждали від атак, тут

