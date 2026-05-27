Протягом 2026−2027 років «Київавтодор» планує впровадити 4 веломаршрути

Як повідомили в КМДА, протягом 2026−2027 років у столиці планують реалізувати 4 магістральні веломаршрути загальною протяжністю майже 50 км.
У 2026 році комунальна корпорація «Київавтодор» планує розробити проєкти на їх будівництво.
Де проходитимуть
За інформацією «Київавтодору», веломаршрути зʼєднають центр міста з житловими масивами Троєщина, Виноградар, Теремки та Соломʼянка. Проєкти планують реалізувати протягом 2026−2027 років.
Створення цілісної велоінфраструктури у столиці та популяризація велотранспорту дозволить у майбутньому зменшити затори на дорогах, знизити рівень шкідливих викидів у атмосферне повітря.
У «Київавтодорі» наголошують, що наразі під час розроблення проєктів на будівництво, реконструкцію та капремонти об’єктів транспортної інфраструктури, замовником яких є корпорація, обов’язково враховують улаштування звʼязної, безпечної і зручної велоінфраструктури.
Закупівлі проводитимуть через електронну систему Prozorro, що забезпечує відкритість процедур і сприяє ефективному використанню бюджетних коштів.