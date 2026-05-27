Курс на ЄС та прозору відбудову: Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі Сьогодні 15:34

Верховна Рада ухвалила закон «Про публічні закупівлі», який передбачає комплексне оновлення системи публічних закупівель з урахуванням європейських стандартів та вимог інтеграції до Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

Зазначається, що ухвалений закон є одним із ключових євроінтеграційних актів та важливою складовою переговорного процесу щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі.

«Його положення спрямовані на імплементацію європейських стандартів у сфері публічних закупівель, подальше наближення національного законодавства до права Європейського Союзу та гармонізацію законодавства України з правом ЄС», — сказано в повідомленні.

Мета закону

Закон має стати дієвим інструментом економії бюджетних ресурсів, посилення довіри міжнародних партнерів та підвищення ефективності використання державних коштів.

Документ також сприятиме зміцненню позицій України у переговорах щодо вступу до Європейського Союзу.

Що передбачає документ

Положення законопроєкту спрямовані на формування сучасної, прозорої, конкурентної та ефективної системи публічних закупівель, яка відповідає потребам держави в умовах воєнного стану, післявоєнного відновлення України, а також міжнародним зобов’язанням нашої держави.

Прийнятий закон є не лише технічним переглядом процедур, а стратегічним кроком у напрямку економічної прозорості, підзвітності та подальшої інтеграції України до європейського простору.

Процес відбудови України

Особливе значення закон має для процесу відбудови України після наслідків повномасштабної збройної агресії російської федерації, оскільки саме через механізми публічних закупівель проходитиме значний обсяг державних та міжнародних коштів.

Тому принципово важливо, щоб ці кошти використовувалися прозоро, конкурентно та ефективно.

Ухвалений закон є системним базовим актом, який закладає сучасні правові засади функціонування сфери публічних закупівель та водночас є складовою подальшого процесу гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу.

