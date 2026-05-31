Гонконг в 2025 году стал крупнейшим в мире центром трансграничного капитала, опередив Швейцарию по объему оффшорных активов. Объем активов, размещенных в финансовом центре, вырос на 10,7% - до $2,9 трлн.

Об этом говорится в отчете Boston Consulting Group Global Wealth Report 2026 года.

Что помогло Гонконгу усилить позиции

Укрепление позиций Гонконга связано с притоком капитала из материкового Китая и восстановлением местного фондового рынка, в частности, сегмента IPO.

По прогнозам BCG, к 2030 году разрыв между Гонконгом и Швейцарией по объему оффшорных активов увеличится почти до $600 млрд.

В отчете отмечается, что глобальное частное благосостояние растет самыми быстрыми темпами с 2021 года, несмотря на торговые войны, пошлины и макроэкономическую нестабильность. Общий объем мирового частного богатства в 2025 году достиг $333 трлн.

Гонконг и Сингапур формируют новую экосистему для азиатского капитала, в то время как Швейцария, США и Великобритания остаются ключевыми центрами для европейского, ближневосточного и латиноамериканского багатства, указывают аналитики BCG.

Инфографика из отчета Boston Consulting Group Global Wealth Report 2026

«Мы видим, как создание богатства, трансграничные потоки капитала и инвестиционные экосистемы все больше концентрируются в небольшом количестве глобально связанных центров», — заявил управляющий директор и партнер BCG Майкл Калих, один из соавторов отчета.

Почему Швейцария утратила лидерство

Швейцария удерживала статус крупнейшего в мире оффшорного финансового центра десятилетиями, привлекая капитал благодаря банковской тайне, политической нейтральности и развитой инфраструктуре управления состоянием.

Однако после усиления международного давления на швейцарскую банковскую тайну в 2010-х годах и краха Credit Suisse в 2023 году позиции страны ослабли.

В то же время, стремительный рост благосостояния в Азии и активизация китайского частного капитала меняют глобальный баланс финансовых центров.

Гонконг как финансовый хаб восстанавливался после нескольких лет турбулентности — протестов 2019—2020 годов, введения закона о национальной безопасности и пандемийных ограничений, спровоцировавших отток иностранного капитала и кадров.

Возврат активности на рынке IPO и приток капитала из материкового Китая стали ключевыми драйверами нового роста.

Параллельно глобальный рынок управления частным капиталом претерпевает структурные изменения: растет доля ультрабогатых клиентов из Азии, а традиционные европейские центры теряют монополию.

