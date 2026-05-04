Швейцария установит лимит на количество жителей, в июне проведут референдум Сегодня 08:23 — Личные финансы

Вопрос иммиграции является чувствительным для Швейцарии

В Швейцарии проведут референдум, который существенно изменит миграционную политику страны. Речь идет об инициативе ограничить численность населения на уровне 10 миллионов человек.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Инициативу представила права Швейцарская народная партия (SVP). Референдум назначен на 14 июня. В случае поддержки большинством избирателей правительство будет вынуждено принять меры по сокращению иммиграции, что потенциально может привести к полному запрету на въезд новых мигрантов.

В настоящее время в Швейцарии проживает около 9,1 миллиона человек, и именно иммиграция остается ключевым фактором демографического роста.

Причины инициативы

Идею ограничения населения SVP выдвинула в 2023 году, обосновывая ее необходимостью сохранения качества жизни и уменьшения нагрузки на окружающую среду.

Партия получила 28% голосов на последних выборах, ведя кампанию с акцентом на том, что гражданство является привилегией, а не правом.

Читайте также Швейцария планирует ввести ограничение на покупку жилья иностранцами

Вопрос иммиграции чувствителен для Швейцарии: более четверти жителей страны не имеют швейцарского гражданства — это один из самых высоких показателей в Европе. Среди основных проблем, на которые обращают внимание граждане, высокие цены на жилье, пробки и перегруженность общественного транспорта.

Опросы свидетельствуют о реальной возможности поддержки инициативы. По данным апрельского опроса Tamedia/20 Minuten, 52% респондентов готовы поддержать ограничения или склоняются к этому. В марте этот показатель составил 45%.

Динамика роста населения

За последнее десятилетие население Швейцарии выросло примерно на 10%, что значительно превышает показатели ЕС (менее 2% за тот же период). Основным фактором роста является миграция, тогда как естественный прирост (разница между рождаемостью и смертностью) обеспечил всего около 10% общего увеличения.

В частности, в 2023 году на статистику повлиял учет беженцев из Украины. В предыдущие годы большинство мигрантов прибывало из стран ЕС или государств, с которыми Швейцария имеет соглашения о сотрудничестве.

Что изменится после референдума

В случае одобрения предложение предусматривает поэтапное внедрение ограничений в случае превышения населения 9,5 млн. человек к 2050 году, что, по прогнозам правительства, может произойти уже к середине 2030-х годов. На первом этапе ограничения будут касаться искателей убежища и членов семей иностранцев. Лица с временным статусом могут лишиться права на проживание, получение гражданства и другие формы легализации.

В случае достижения отметки 10 млн человек страна может выйти из международных соглашений, которые, по оценке инициаторов, способствуют росту населения.

Если два года спустя после этого численность не уменьшится, Швейцария может прекратить действие соглашения о свободе передвижения с ЕС. Это может привести к отмене ряда двусторонних соглашений и повлиять на доступ страны к единому рынку ЕС, а также на статус около 1,5 млн проживающих в Швейцарии граждан ЕС.

Читайте также В Швейцарии с 1 ноября действуют более строгие правила для украинских беженцев: кого могут депортировать

Бизнес-сообщество выражает обеспокоенность возможными последствиями. Организация Economiesuisse предупреждает о значительных экономических потерях и прогнозирует дефицит около 430 тыс. работников к 2040 году без сохранения иммиграции.

Отраслевое объединение Swissmem отмечает критическую важность привлечения квалифицированных работников из ЕС для экспортно ориентированной промышленности.

В то же время, отдельные представители бизнеса поддерживают инициативу.

Потенциальное влияние на экономику

Правительство Швейцарии оценивает, что введение ограничения может поставить под риск миллиарды франков экономического производства.

Среди возможных последствий: дефицит рабочей силы, ускоренное старение населения и риски внешней торговли, учитывая, что более 40% экспорта страны приходится на ЕС.

Сторонники инициативы считают, что эти риски могут компенсироваться снижением стоимости жилья и расходов на инфраструктуру и социальное обеспечение.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что референдум в Швейцарии о лимите населения может обернуться для украинцев отменой статуса «S» и запретом на въезд новых беженцев. Для более 65 тысяч украинцев это означает переход от политики интеграции к политике стимулирования возвращения. В инициативе четко прописано: если лимит будет достигнут, международные договоры о свободном передвижении и гуманитарных миссиях могут быть пересмотрены или расторгнуты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.