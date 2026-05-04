Бизнес прогнозирует рост цен и ожидает увеличения численности работников

Второй месяц подряд предприятия всех секторов положительно оценивают деловую активность

В апреле бизнес сохранил положительные оценки результатов своей экономической деятельности, улучшив их в годовом измерении. Второй месяц подряд предприятия всех опрошенных секторов положительно оценивают деловую активность.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком ежемесячно. В апреле 2026 года ИОДА составил 51,7 по сравнению с 52,7 в марте 2026 года (в апреле 2025 года — 49,4).

Среди факторов, поддерживающих экономическую активность:

международная финансовая поддержка;

оживление потребительского спроса;

бюджетные расходы на восстановление инфраструктуры и строительства дорог;

сезонные факторы.

В то же время негативное влияние оказывают рост цен на горючее, повышение затрат бизнеса, разрушение производственных и логистических мощностей, высокие курсовые и инфляционные ожидания, а также дефицит кадров.

Цены и рынок труда

Большинство опрошенных предприятий прогнозируют дальнейшее повышение цен и тарифов на собственную продукцию и услуги из-за роста закупочных цен и стоимости сырья. В то же время, в торговле ожидают замедления темпов роста цен на закупленные товары.

Ситуация на рынке труда несколько смягчилась. Предприятия строительства и торговли ожидают увеличения численности работников, в то время как в промышленности и сфере услуг оценки остаются сдержанными.

Динамика индекса деловой активности

Строительство

Предприятия строительства во второй раз подряд имели самые высокие среди всех секторов оценки результатов своей деятельности, учитывая благоприятные погодные условия и бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог: секторальный индекс в апреле вырос до 55.6 по сравнению с 55.0 в марте и 47.3 в апреле 2025 года.

Респонденты ожидали дальнейшего увеличения объемов строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов.

Строители были настроены на существенное увеличение объема закупки услуг подрядчиков на фоне ожиданий дальнейшего удорожания их стоимости и ухудшения доступности.

Промышленность

Предприятия промышленности сохранили положительные оценки результатов своей текущей деятельности благодаря стабилизации ситуации в энергетике и оживлению потребительского спроса: секторальный индекс в апреле составил 51.5 по сравнению с 51.2 в марте (в апреле 2025 года — 51.8).

Промышленники и далее ожидали увеличения, хотя и несколько более низкими темпами, объемов изготовленной продукции и новых заказов на продукцию, в том числе экспортных.

Ожидания по запасам сырья и материалов улучшились, а по уменьшению объема незавершенного производства — смягчились. В то же время респонденты ухудшили ожидания по поводу остатков готовой продукции.

Торговля

Предприятия торговли также сохранили положительные оценки своих текущих экономических результатов, однако ослабили их, учитывая значительное удорожание горючего и увеличение расходов бизнеса: секторальный индекс в апреле составил 50.8 по сравнению с 54.0 в марте (в апреле 2025 года — 51.2).

Торговые компании менее уверенно ожидали увеличения объемов товарооборота и закупки товаров для продажи.

В то же время, в отличие от предыдущего месяца, ожидалось уменьшение запасов/остатков товаров для продажи. Усилились оценки снижения торговой маржи.

Сфера услуг

Предприятия сферы услуг второй месяц подряд предоставили положительные оценки текущей деловой активности благодаря постепенной стабилизации в энергосистеме и оживлению внутреннего спроса: секторальный индекс в апреле составил 52.0 по сравнению с 52.8 в марте и был значительно выше показателя апреля 2025 года (46.

Респонденты и далее были настроены на увеличение объемов предоставленных услуг, новых заказов на услуги, а также услуг в процессе выполнения.

