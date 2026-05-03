7 причин, почему работодатели не отвечают на резюме

Шаблонная формулировка и отсутствие конкретных достижений снижают шансы кандидата.
Что делать? Специалисты рекомендуют адаптировать резюме под каждую вакансию, использовать формулировки по описанию должности и вместо перечня обязанностей акцентировать внимание на конкретных достижениях.
Отсутствует или формальное сопроводительное письмо
Не стоит игнорировать cover letter или дублировать у него резюме. Сопроводительное письмо — это возможность объяснить мотивацию и показать, почему кандидат подходит именно этой компании.
Что делать? Кратко опишите, что вас заинтересовало в вакансии, какую ценность вы принесете и почему подаетесь именно сейчас.
Несоответствие уровня позиции
Проблемой может быть как завышенная, так и заниженная оценка собственного опыта. Если кандидат не отвечает хотя бы большей части требований вакансии, его резюме просто отсеют. Во втором случае возникает недоверие к вашему позиционированию.
Что делать? Проверьте, что появляется в поиске по вашему имени. При необходимости удалите или отредактируйте контент, который может вызвать вопросы на собеседовании. В LinkedIn активируйте статус Open to Work, полностью заполните профиль и делитесь материалами, связанными с вашей профессией.
Отсутствие рекомендаций
«Рекомендации предоставим по запросу» — стандартная неработающая фраза. А контакты людей, которые не готовы активно рекомендовать вас или не имеют авторитета в отрасли, могут даже навредить.
Что делать? Заранее договоритесь с 2−3 людьми, которые могут конкретно рассказать о вашем вкладе и результатах. Предупреждайте их перед каждым потенциальным звонком от рекрутера.
Пассивная позиция
Краткое напоминание об интересе к вакансии часто помогает привлечь внимание рекрутера.
Что делать? Через 5−7 дней напомните о себе и уточните статус. К примеру, напишите: «Хочу убедиться, что мое резюме дошло, и подтвердить свой интерес к позиции».