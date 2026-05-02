Движение FIRE: как спланировать ранний выход на пенсию Сегодня 12:08 — Личные финансы

Движение FIRE (Financial Independence, Retire Early) — это финансовая стратегия, позволяющая достичь финансовой независимости и выйти на пенсию значительно раньше общепринятого возраста благодаря сбережениям, контролю расходов и инвестированию.

Специалисты платформы по финансовой грамотности «Гаразд» рассказывают об основных принципах этой модели.

В чем суть подхода

Главная идея FIRE — максимально инвестировать и экономить в период активной работы, чтобы в будущем жить на пассивный доход от инвестиций.

Специалисты отмечают, это не о том, чтобы «никогда не работать», а о том, чтобы больше не зависеть от заработной платы.

FIRE держится на трех ключевых принципах:

Высокая норма сбережений. Сторонники движения часто откладывают от 30% до 70% своего дохода.

Сознательное потребление. Рациональный подход к расходам, отказ от дорогих и импульсивных покупок.

Инвестирование. Использование части доходов для инвестиций для увеличения капитала для пассивного дохода.

Сколько нужно накопить

Для начала необходимо определить FIRE-цель. При этом поможет правило 25х: подсчитайте годовые расходы и умножьте их на 25 — полученная сумма и будет ориентиром.

Например: тратите 600 000 грн в год — цель 15 000 000 грн.

Также существует правило 4% - это доля от сбережений, которую будет безопасно тратить ежегодно в будущем без ущерба для вашего основного капитала.

Эксперты отмечают, эти правила базируются на данных рынка США, поэтому в украинских реалиях они только ориентиром. Важно адаптировать их к рыночным условиям и собственным финансовым целям.

Как двигаться к FIRE на практике

Составьте финансовый план. Проанализируйте свои ежемесячные расходы, определите цель FIRE и рассчитайте, какую сумму нужно регулярно откладывать.

Контролируйте расходы. Старайтесь избегать импульсивных покупок и следите, на что вы тратите деньги.

Инвестируйте и диверсифицируйте. Диверсификация портфеля помогает снизить риски, защититься от инфляции и обеспечить рост капитала.

Какие есть модели FIRE

Существует несколько основных моделей этой стратегии, отличающихся подходом к накоплению необходимого капитала и размером расходов на пенсии:

Lean FIRE. Максимальная экономия и почти аскетический образ жизни, чтобы как можно быстрее достичь финансовой независимости и бросить работу.

Fat FIRE. Накопление значительного капитала, позволяющего после выхода на пенсию жить так же комфортно, как и во время активной работы.

Slow FIRE. Постепенное накопление в своем темпе, без радикальных ограничений.

Barista FIRE. Капитал покрывает базовые потребности, но человек продолжает отчасти работать для дополнительного дохода.

С какими вызовами можно столкнуться

Эксперты отмечают, что один из главных вызовов — инфляция, из-за которой реальная стоимость сбережений может постепенно уменьшаться.

Также важным риском являются рыночные колебания, ведь доходность инвестиций не стабильна и может меняться.

Отдельно отмечают и психологический фактор: длительное ограничение расходов и жесткая экономия могут вызвать стресс и потерю мотивации.

