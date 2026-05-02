Движение FIRE: как спланировать ранний выход на пенсию

Движение FIRE (Financial Independence, Retire Early) — это финансовая стратегия, позволяющая достичь финансовой независимости и выйти на пенсию значительно раньше общепринятого возраста благодаря сбережениям, контролю расходов и инвестированию.
Специалисты платформы по финансовой грамотности «Гаразд» рассказывают об основных принципах этой модели.
В чем суть подхода
Главная идея FIRE — максимально инвестировать и экономить в период активной работы, чтобы в будущем жить на пассивный доход от инвестиций.
Специалисты отмечают, это не о том, чтобы «никогда не работать», а о том, чтобы больше не зависеть от заработной платы.
FIRE держится на трех ключевых принципах:
Высокая норма сбережений. Сторонники движения часто откладывают от 30% до 70% своего дохода.
Сознательное потребление. Рациональный подход к расходам, отказ от дорогих и импульсивных покупок.
Инвестирование. Использование части доходов для инвестиций для увеличения капитала для пассивного дохода.
Сколько нужно накопить
Для начала необходимо определить FIRE-цель. При этом поможет правило 25х: подсчитайте годовые расходы и умножьте их на 25 — полученная сумма и будет ориентиром.
Например: тратите 600 000 грн в год — цель 15 000 000 грн.