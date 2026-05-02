0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Движение FIRE: как спланировать ранний выход на пенсию

Личные финансы
53
Что такое движение FIRE и как оно работает
Движение FIRE (Financial Independence, Retire Early) — это финансовая стратегия, позволяющая достичь финансовой независимости и выйти на пенсию значительно раньше общепринятого возраста благодаря сбережениям, контролю расходов и инвестированию.
Специалисты платформы по финансовой грамотности «Гаразд» рассказывают об основных принципах этой модели.

В чем суть подхода

Главная идея FIRE — максимально инвестировать и экономить в период активной работы, чтобы в будущем жить на пассивный доход от инвестиций.
Специалисты отмечают, это не о том, чтобы «никогда не работать», а о том, чтобы больше не зависеть от заработной платы.
FIRE держится на трех ключевых принципах:
  • Высокая норма сбережений. Сторонники движения часто откладывают от 30% до 70% своего дохода.
  • Сознательное потребление. Рациональный подход к расходам, отказ от дорогих и импульсивных покупок.
  • Инвестирование. Использование части доходов для инвестиций для увеличения капитала для пассивного дохода.

Сколько нужно накопить

Для начала необходимо определить FIRE-цель. При этом поможет правило 25х: подсчитайте годовые расходы и умножьте их на 25 — полученная сумма и будет ориентиром.
Например: тратите 600 000 грн в год — цель 15 000 000 грн.
Также существует правило 4% - это доля от сбережений, которую будет безопасно тратить ежегодно в будущем без ущерба для вашего основного капитала.
Эксперты отмечают, эти правила базируются на данных рынка США, поэтому в украинских реалиях они только ориентиром. Важно адаптировать их к рыночным условиям и собственным финансовым целям.

Как двигаться к FIRE на практике

Составьте финансовый план. Проанализируйте свои ежемесячные расходы, определите цель FIRE и рассчитайте, какую сумму нужно регулярно откладывать.
Контролируйте расходы. Старайтесь избегать импульсивных покупок и следите, на что вы тратите деньги.
Инвестируйте и диверсифицируйте. Диверсификация портфеля помогает снизить риски, защититься от инфляции и обеспечить рост капитала.

Какие есть модели FIRE

Существует несколько основных моделей этой стратегии, отличающихся подходом к накоплению необходимого капитала и размером расходов на пенсии:
  • Lean FIRE. Максимальная экономия и почти аскетический образ жизни, чтобы как можно быстрее достичь финансовой независимости и бросить работу.
  • Fat FIRE. Накопление значительного капитала, позволяющего после выхода на пенсию жить так же комфортно, как и во время активной работы.
  • Slow FIRE. Постепенное накопление в своем темпе, без радикальных ограничений.
  • Barista FIRE. Капитал покрывает базовые потребности, но человек продолжает отчасти работать для дополнительного дохода.

С какими вызовами можно столкнуться

Эксперты отмечают, что один из главных вызовов — инфляция, из-за которой реальная стоимость сбережений может постепенно уменьшаться.
Также важным риском являются рыночные колебания, ведь доходность инвестиций не стабильна и может меняться.
Отдельно отмечают и психологический фактор: длительное ограничение расходов и жесткая экономия могут вызвать стресс и потерю мотивации.
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииПенсияФинансовые лайфхакиПерсональные финансы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа»
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems