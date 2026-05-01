Льготы при оформлении ID-карты: что нужно знать

Паспорт в виде ID-карты

Первый паспорт гражданина Украины, который оформляется с 14 лет, выдается бесплатно. Для других категорий граждан предусмотрена возможность частичного освобождения от уплаты административного сбора. Законодательство разрешает органам местного самоуправления компенсировать часть стоимости административной услуги и/или бланка за счет местных бюджетов.

Об этом напоминает Миграционная служба Днепропетровской области.

С 1 января 2026 года действует компенсация стоимости оформления или обмена документов, в частности, вместо утраченных или похищенных. Она составляет 50% стоимости административной услуги.

Кто освобождается от уплаты сбора

Административный сбор не взимается за оформление паспорта лицам, находившимся в местах лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Это правило применяется также к лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в соответствии с законодательством. Обязательное условие — подача заявления в течение одного года со дня увольнения и предоставления документа, подтверждающего соответствующий факт.

документы для обмена паспорта гражданина Украины в случае истечения срока его действия можно подать в течение одного месяца до даты истечения срока действия документа. В таком случае подлежащий обмену паспорт после принятия документов возвращается владельцу. При получении нового документа этот паспорт необходимо сдать.

Если паспорт необходимо обменять по другим обстоятельствам, например, ввиду изменения данных или непригодности документа для использования, то заявление и необходимые документы следует подать в течение одного месяца с момента возникновения таких обстоятельств.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.