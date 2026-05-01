0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Льготы при оформлении ID-карты: что нужно знать

Личные финансы
22
Паспорт в виде ID-карты
Первый паспорт гражданина Украины, который оформляется с 14 лет, выдается бесплатно. Для других категорий граждан предусмотрена возможность частичного освобождения от уплаты административного сбора. Законодательство разрешает органам местного самоуправления компенсировать часть стоимости административной услуги и/или бланка за счет местных бюджетов.
Об этом напоминает Миграционная служба Днепропетровской области.
С 1 января 2026 года действует компенсация стоимости оформления или обмена документов, в частности, вместо утраченных или похищенных. Она составляет 50% стоимости административной услуги.

Кто освобождается от уплаты сбора

Административный сбор не взимается за оформление паспорта лицам, находившимся в местах лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
Это правило применяется также к лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в соответствии с законодательством. Обязательное условие — подача заявления в течение одного года со дня увольнения и предоставления документа, подтверждающего соответствующий факт.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что документы для обмена паспорта гражданина Украины в случае истечения срока его действия можно подать в течение одного месяца до даты истечения срока действия документа. В таком случае подлежащий обмену паспорт после принятия документов возвращается владельцу. При получении нового документа этот паспорт необходимо сдать.
Если паспорт необходимо обменять по другим обстоятельствам, например, ввиду изменения данных или непригодности документа для использования, то заявление и необходимые документы следует подать в течение одного месяца с момента возникновения таких обстоятельств.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Паспорт
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems